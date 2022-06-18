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  • Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?»

Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?»

18 июня 2022, 13:07
7

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Применительно к этому Суперкубку – его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть.

Все зависит от того, кто выходит. Какие-то команды соберут 70 тысяч, какие-то нет. По-хорошему, нужно все играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нем один раз в десять лет играть?

Принцип нейтральности поля? «Зенит» несколько раз играл в Москве за Суперкубок. И все нормально было. Разве принципы нарушаются только применительно к «Спартаку»? Понятно, что красно-белые – особенный клуб. Но не настолько же», – сказал Широков.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1655547687
Кстати, как вариант ... Будет традиция - 1, Огромный стадион - 2 , Решение по проведению принимать не надо, а значит споров не будет - 3 . Мысль достойная рассмотрения, хотя конечно и не бесспорная .
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TOMSON
1655548336
Если мне не изменяет память, то после очередного полупустого Суперкубка на нейтральном. РФС осознал, что болельщиков особо не интересуют чужие команды и на матч они не особо сильно идут. Потому и решили назначать место уже после определения участников. Лужа хороша только когда один из участников Москвич. В ином случае жители не пойдут, тк футбола им и так в Москве достаточно, а приезжих столько не приедет.
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NewLife
1655557650
Хорошо, что такие дебилы не имеют реальных рычагов управления, а могут только балаболить.
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Garrincha58
1655566238
для чего этот стадион??? а для чего нужен стадион в Волгограде Саранске
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Павелий
1655620092
Спартак согласен играть в Питере - на Петровском =)
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