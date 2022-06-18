Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Применительно к этому Суперкубку – его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть.

Все зависит от того, кто выходит. Какие-то команды соберут 70 тысяч, какие-то нет. По-хорошему, нужно все играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нем один раз в десять лет играть?

Принцип нейтральности поля? «Зенит» несколько раз играл в Москве за Суперкубок. И все нормально было. Разве принципы нарушаются только применительно к «Спартаку»? Понятно, что красно-белые – особенный клуб. Но не настолько же», – сказал Широков.