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Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Применительно к этому Суперкубку – его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть.

Все зависит от того, кто выходит. Какие-то команды соберут 70 тысяч, какие-то нет. По-хорошему, нужно все играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нем один раз в десять лет играть?

Принцип нейтральности поля? «Зенит» несколько раз играл в Москве за Суперкубок. И все нормально было. Разве принципы нарушаются только применительно к «Спартаку»? Понятно, что красно-белые – особенный клуб. Но не настолько же», – сказал Широков.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:07
Комментарии6
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    Рейтинг: +1253

    Сергей Каспийский 1 минуту назад

    “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”

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    Рейтинг: +674

    Suvorov51 18 минут назад

    Ну вот хоть одно нормальное высказывание уголовник-условника, а так прет все подряд, хотя порой и показывал хороший футбол, но бомжатник его испортил.Толко в лужниках надо проводить все финалы во всех кубках страны

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    Рейтинг: +5262

    TOMSON 33 минуты назад

    Если мне не изменяет память, то после очередного полупустого Суперкубка на нейтральном. РФС осознал, что болельщиков особо не интересуют чужие команды и на матч они не особо сильно идут. Потому и решили назначать место уже после определения участников. Лужа хороша только когда один из участников Москвич. В ином случае жители не пойдут, тк футбола им и так в Москве достаточно, а приезжих столько не приедет.

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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata 44 минуты назад

    Кстати, как вариант ... Будет традиция - 1, Огромный стадион - 2 , Решение по проведению принимать не надо, а значит споров не будет - 3 . Мысль достойная рассмотрения, хотя конечно и не бесспорная .

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    Рейтинг: +15938

    Cleaner 47 минут назад

    Широков, а ты Президента РПЛ НОГАМИ ОТПИНАЙ, чтобы тот Лужники выбрал. Как отпинал судью, лежащего на траве...(((

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Cleaner 24 минуты назад

    ))

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