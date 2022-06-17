Стала известна зарплата штаба Абаскаля в «Спартаке»

Новый тренерский штаб «Спартака» суммарно будет зарабатывать 700 тысяч евро за сезон. Его возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.

Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – сообщил клуб о составе штаба.