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Стала известна зарплата штаба Абаскаля в «Спартаке»

Новый тренерский штаб «Спартака» суммарно будет зарабатывать 700 тысяч евро за сезон. Его возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.

Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – сообщил клуб о составе штаба.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 19:32
Комментарии2
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    Рейтинг: +700

    fakeid 3 часа назад

    тренеры клубов, стоящих в зоне стыковых матчей, получают больше. а тут на всех 700. что там весной писали? мол, фердун потерял 99% состояния из-за санкций? теперь начинаю верить. скоро футболисты спартака будут покупать брюкву за свой счёт.

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    Рейтинг: +989

    ВасяК > fakeid 2 часа назад

    За то они будут с нами!!!Народ потерял в зарплате,и футболисты тоже!!!Я считаю это справедливо!!!А не как у вас, миллионеры бегают,а нищета болеет!!!

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