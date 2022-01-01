Стала известна зарплата штаба Абаскаля в «Спартаке»

тренеры клубов, стоящих в зоне стыковых матчей, получают больше. а тут на всех 700. что там весной писали? мол, фердун потерял 99% состояния из-за санкций? теперь начинаю верить. скоро футболисты спартака будут покупать брюкву за свой счёт.
Новый тренерский штаб «Спартака» суммарно будет зарабатывать 700 тысяч евро за сезон. Его возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
«Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартака» войдут еще два испанских специалиста.
Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке – Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем.
Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович. Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов», – сообщил клуб о составе штаба.
- Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.