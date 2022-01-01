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Широков: «Бойкот Суперкубка – глупость. «Спартак» боится, потому что получает от «Зенита» по пять голов»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков рассказал о своем отношении к тому, что московский клуб может бойкотировать матч за Суперкубок России из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

«Ну, глупость, наверное. Мне кажется, во времена Романцева, Бескова, Старостина «Спартак» бы приехал, если такой сильный, обыграл бы и уехал домой. Что им сейчас мешает?

Я так понимаю, они боятся. Потому что в последнее время здесь по пять голов получают. Опасаются, что не завоюют трофей», – сказал Широков.

  • Игра запланирована на 9 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +6942

    nik55 13 минут назад

    очередной высер бомжа

    2
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    Рейтинг: +10187

    "supermax" > nik55 11 минут назад

    чтоб не забывали...ща еще миллион вырезок подвезут как с Денисовым

    1
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    Рейтинг: +2438

    волчарик > "supermax" 4 минуты назад

    Ладно Денисов,хоть и ушел но наш.А каким боком Широков только наш и где воспитывался?

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    Рейтинг: +1291

    Узб@гоеный 19 минут назад

    Зениту надоели рутинные пятёрочки хрякам. Перешли на новый уровень семёрочек. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +2438

    волчарик 20 минут назад

    Достало уже балабольство вокруг СК.На мой взгляд Динамо больше заслужило эту игру,но есть регламент.

    1
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    Рейтинг: +3361

    Беспонтий 27 минут назад

    да ничего они не боятся
    особенно игроки и новоявленный тренер
    нормальное чувство лишённых былого благополучия и величия по отношению к более удачливому антиподу вызывает необузданные приливы неприязни исключительно у руководства и прилипших к телу акулы полипов и
    миноги женского пола

    спартак велик но слишком жёлтый туман вокруг него в последнее время

    1
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    Рейтинг: +2438

    волчарик > Беспонтий 17 минут назад

    Раздражает что спортивное соперничество переросло в политическое.

    2
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    Рейтинг: +676

    fakeid 48 минут назад

    широков, на моей памяти, положил хрякам один из самых красивейших голов зенита десятилетия минимум. тогда 5:0 как раз было)) смотреть с 04:40, и не хрюкать!

    https://www.youtube.com/watch?v=DLtze6vf3kw

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    Рейтинг: +7955

    R_a_i_n > fakeid 21 минуту назад

    а где видос, как тебя Зюба прелюбодействовал?? С какой минуты там смотреть?

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    Рейтинг: +676

    fakeid > R_a_i_n 7 минут назад

    как ты понимаешь, такой видос существует только в твоих фантазиях. в отличие от видоса, где ты отрабатываешь ртом своему кумиру. гы-гы!

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    Рейтинг: +7955

    R_a_i_n > fakeid 5 минут назад

    В моих фантазиях только бабы могут быть. Так с какой минуты смотреть как тебя Зюба снош..., пардон, преЗюбодействует??

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    Рейтинг: +3463

    Иван Петров 1986 52 минуты назад

    А почему ты еще на свободе? По тебе же тюрьма уже давно плачет.

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