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  • Широков: «Бойкот Суперкубка – глупость. «Спартак» боится, потому что получает от «Зенита» по пять голов»

Широков: «Бойкот Суперкубка – глупость. «Спартак» боится, потому что получает от «Зенита» по пять голов»

17 июня 2022, 18:33
14

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков рассказал о своем отношении к тому, что московский клуб может бойкотировать матч за Суперкубок России из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

«Ну, глупость, наверное. Мне кажется, во времена Романцева, Бескова, Старостина «Спартак» бы приехал, если такой сильный, обыграл бы и уехал домой. Что им сейчас мешает?

Я так понимаю, они боятся. Потому что в последнее время здесь по пять голов получают. Опасаются, что не завоюют трофей», – сказал Широков.

  • Игра запланирована на 9 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Широков Роман
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1655480756
А почему ты еще на свободе? По тебе же тюрьма уже давно плачет.
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Беспонтий
1655482275
да ничего они не боятся особенно игроки и новоявленный тренер нормальное чувство лишённых былого благополучия и величия по отношению к более удачливому антиподу вызывает необузданные приливы неприязни исключительно у руководства и прилипших к телу акулы полипов и миноги женского пола спартак велик но слишком жёлтый туман вокруг него в последнее время
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волчарик
1655482671
Достало уже балабольство вокруг СК.На мой взгляд Динамо больше заслужило эту игру,но есть регламент.
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nik55
1655483072
очередной высер бомжа
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swot1205
1655485007
Широков, ты е б ла н, который не контролирует свои эмоции. А твой зенит держится только на газпроме, нет там ничего кроме адмресурса и бабла
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Фёдор Горюнов
1655486279
ГАЗПРОМ Всё И Всех Купил...
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моэм
1655488724
Бойкота не будет ... Спартак не трус и выйдет на поле , теперь уже поле боя ... и даже если Зенит выиграет , всё равно вся страна не поверит что Зенит выиграл честно ... но ещё большей радостью ДЛЯ НАРОДА стала бы победа Спартака ... этой победой Спартак подтвердил бы своё звание народной команды и указал бы настоящее место олигархам .
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NewLife
1655492642
"Что им сейчас мешает?" Газпром и его судьи, а также отсутствие нейтрального поля.
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Январь 59
1655534285
Если Зенит настолько в себе уверен, то почему игра будет на Бакланарене, почему бы не провести игру в Лужниках? Игра в Питере вызывает очень много отрицательных эмоций. Более того у многих нейтральных болельщиков встреча в Питере вызывает неподдельне отвращение к всему руководству РПЛ, РФС, и всему нашему футболу.
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