Широков: «Бойкот Суперкубка – глупость. «Спартак» боится, потому что получает от «Зенита» по пять голов»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков рассказал о своем отношении к тому, что московский клуб может бойкотировать матч за Суперкубок России из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

«Ну, глупость, наверное. Мне кажется, во времена Романцева, Бескова, Старостина «Спартак» бы приехал, если такой сильный, обыграл бы и уехал домой. Что им сейчас мешает?

Я так понимаю, они боятся. Потому что в последнее время здесь по пять голов получают. Опасаются, что не завоюют трофей», – сказал Широков.