Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» назвали сумму, за которую отпустят Лантратова. Предложений от «Зенита» не было

«Химки» назвали сумму, за которую отпустят Лантратова. Предложений от «Зенита» не было

17 июня 2022, 11:37
2

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» остановил переговоры по вратарю Илье Лантратову из-за высокой цены на игрока.

«Для того, чтобы запросить цену, нужно сначала сделать официальное предложение. Если говорить о деньгах, Лантратов стоит и все 5 миллионов. На самом деле, речь о каких-то суммах никогда не велась.

С Ильей мы разговаривали и готовы его отпустить. Мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Как я видел из прессы, «Зенит» решил делать ставку на собственного воспитанника Одоевского — и это правильно. Нужно развивать местных игроков.

С «Зенитом» мы можем абсолютно спокойно разговаривать, если будет официальное предложение. Но повторюсь, никаких официальных предложений не поступало и никогда речь о каких-то суммах не заходила совсем», — заявил Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.

Еще по теме:
Символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова 3
«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»
В «Локомотиве» раскрыли имена игроков, которых хотят подписать летом 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Лантратов Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1655456837
Терюшков, Получается, как ты предлагаешь, что продавец выставил товар, но цену покупателям не называет, пока ему не скажут, что хотят купить, например, 10 кг. фруктов. Он так и будет целый день стоять в одиночестве за прилавком и ничего не продаст. Лантратов, особенно никому не нужен, так, что Химки, держите цену на игрока в тайне.
Ответить
Vitaga
1655457928
Лантратов подошел бы Зениту на этой проблемной для него позиции. а сам Лантратов бы вырос как игрок в Питере
Ответить
Главные новости
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
10
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
3
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
25
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Все новости
Все новости
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
29
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+