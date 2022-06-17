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«Химки» назвали сумму, за которую отпустят Лантратова. Предложений от «Зенита» не было

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» остановил переговоры по вратарю Илье Лантратову из-за высокой цены на игрока.

«Для того, чтобы запросить цену, нужно сначала сделать официальное предложение. Если говорить о деньгах, Лантратов стоит и все 5 миллионов. На самом деле, речь о каких-то суммах никогда не велась.

С Ильей мы разговаривали и готовы его отпустить. Мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Как я видел из прессы, «Зенит» решил делать ставку на собственного воспитанника Одоевского — и это правильно. Нужно развивать местных игроков.

С «Зенитом» мы можем абсолютно спокойно разговаривать, если будет официальное предложение. Но повторюсь, никаких официальных предложений не поступало и никогда речь о каких-то суммах не заходила совсем», — заявил Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.

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Источник: Sport24

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