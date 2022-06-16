Федотов возглавил ЦСКА, Бакаев перешел в «Зенит» и другие новости дня

Федотов – новый главный тренер ЦСКА.

Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом».

«Был готов встать на колени перед Путиным, чтобы он это остановил». Денисов – о событиях 24 февраля.

Стала известна зарплата Бакаева в «Зените».

«Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия на «Пари НН» («РБ Спорт»).

ЦСКА объявил состав на первый сбор при Федотове. Чалова нет.

Севикян из «Леванте» решил выступать за Армению. Он провел 46 матчей за сборные России разных возрастов.

Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings).

Дзюбу не устраивает зарплата, которую ему предложили турецкие клубы (Metaratings).

«Зенит» объявил о переходе Бакаева: «Желаем серьезно пополнить коллекцию трофеев».

«Через неделю грохнут где-нибудь». Денисов допустил, что его убьют за интервью Арустамяну.