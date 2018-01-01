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⚡ Федотов – новый главный тренер ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

Федотов с сегодняшнего дня начнет подготовку команды к новому сезону. Вместе с ним тренерский штаб ЦСКА пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

  • Федотов до этого работал в «Сочи».
  • Он занял с клубом 2-е место в РПЛ.
  • Федотов сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

Федотов.jpeg

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии21
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    Рейтинг: +1683

    _Kesh_Suntar_ 8 минут назад

    Отл! Это радует! ))) Но без опорника и нападющего,,,,,,

    0
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    Рейтинг: +3408

    Axe111 38 минут назад

    Гроза школьников прибыл,поздравляем!!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14

    Bubzilka7777777 39 минут назад

    дай Бог ЦСКА побед

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1940

    morgan59 1 час назад

    Вот теперь посмотрим, на что способен Федотов в паре с Олегом Фоменко. И что теперь покажет Сочи ,без это группы тренеров.

    0
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    Рейтинг: +9226

    САДЫЧОК 1 час назад

    Хороший тренер- но человек , так себе !

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3222

    Беспонтий 1 час назад

    икота икота перейди на федота
    с федота на якова с якова на всякого
    а со всякого и с федота и с якова уходи ты икота
    к себе на болота
    поклонись ты тине в глубокой трясине

    ------------------
    глубокомысленная народная пословица

    практически заговор с правильным ударением

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    Рейтинг: +16923

    Garrincha58 1 час назад

    позарился на житие в Масковии....зДря

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    Рейтинг: +160

    Фантомас 67 1 час назад

    С "Сочи" он достиг потолка, если в Москве не "съедят", то и в ЦСКА будет толк. Удачи!

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    Рейтинг: +2294

    andrej-lucevich 1 час назад

    удачи !

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    Рейтинг: +16390

    paracetamol 1 час назад

    Можно подумать, что смена тренера что-то решит. Вон, Свинтяк, по две штуки каждый год меняет, и где он сейчас? Да и не герой Федотов. Там Зенит помог, тут Динамо лоханулась... Бабла было достаточно. Средний тренер, но из высшей категории середняков. Да и старенький уже.

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