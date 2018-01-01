⚡ Федотов – новый главный тренер ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

Федотов с сегодняшнего дня начнет подготовку команды к новому сезону. Вместе с ним тренерский штаб ЦСКА пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.