⚡ Федотов – новый главный тренер ЦСКА

Отл! Это радует! ))) Но без опорника и нападющего,,,,,,
ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.
Как сообщает официальный сайт клуба, 55-летний специалист подписал долгосрочный контракт.
Федотов с сегодняшнего дня начнет подготовку команды к новому сезону. Вместе с ним тренерский штаб ЦСКА пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.
- Федотов до этого работал в «Сочи».
- Он занял с клубом 2-е место в РПЛ.
- Федотов сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.