Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

25-летний футболист будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».