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Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

25-летний футболист будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1129

    Дубина 32 минуты назад

    В бомжарнике меньше 2 лям и уборщицы не получают))))

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