Стала известна зарплата Бакаева в «Зените»

В бомжарнике меньше 2 лям и уборщицы не получают))))
Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
25-летний футболист будет зарабатывать в клубе из Петербурга чуть меньше 2 миллионов евро в год с учетом бонусов, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.