«Зенит» и Бакаев подписали контракт по схеме «3+1»

Теперь и этого как Дзюбу надо переучивать от спартаковских стеночек и забеганий, чтобы стал человеком и футболистом. Гыгыгы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой срок был подписан контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.
«Контракт подписан по схеме «3+1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», – сообщил Медведев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.