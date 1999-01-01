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«Зенит» и Бакаев подписали контракт по схеме «3+1»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой срок был подписан контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Контракт подписан по схеме «3+1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», – сообщил Медведев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: ТАСС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1263

    Узб@гоеный 1 час назад

    Теперь и этого как Дзюбу надо переучивать от спартаковских стеночек и забеганий, чтобы стал человеком и футболистом. Гыгыгы

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    Рейтинг: +16925

    Garrincha58 > Узб@гоеный 32 минуты назад

    Спартак давно уже так не играет тут и переучивать нечему

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    Рейтинг: +15946

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, чтож вполне приемлемый контракт. 3 года для роста и совершенствования мастерства достаточно.

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