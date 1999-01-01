«Зенит» и Бакаев подписали контракт по схеме «3+1»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой срок был подписан контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Контракт подписан по схеме «3+1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», – сообщил Медведев.