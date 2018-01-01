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⚡ Бакаев перешел в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит».

Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

«Контракт подписан», – сказал Медведев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2417

    Челнинец 5 минут назад

    Это ещё раз доказывает что у руля Спартака одни алеши,профукать топ футболиста когда такая ситуация в стране могут только 9ол6ае6ы)

    2
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    Рейтинг: +13985

    Fusballer 14 минут назад

    Ща как заиграет!

    1
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    ...
    Рейтинг: +31925

    VVM1964 > Fusballer 11 минут назад

    Да он и до перехода играл ...

    3
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    Рейтинг: +31925

    VVM1964 15 минут назад

    Дебилы, мля !!! (((

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    Рейтинг: +248

    Боратти > VVM1964 11 минут назад

    Визги в студию! Гы-гы-гы!

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