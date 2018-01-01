Это ещё раз доказывает что у руля Спартака одни алеши,профукать топ футболиста когда такая ситуация в стране могут только 9ол6ае6ы)
Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит».
Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
«Контракт подписан», – сказал Медведев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.