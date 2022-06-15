Севикян из «Леванте» решил выступать за Армению. Он провел 46 матчей за сборные России разных возрастов

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

«Вчера 20-летний хавбек присутствовал на матче сборной Армении и Шотландии. Не исключено, что именно в эти дни он встречался с руководством ФФА и на нем была достигнута окончательная договоренность.

Ранее в армянских СМИ была информация, что братья Севикяны, выступающие в испанских клубах, будут играть за сборную Армении. Об этом сообщал в эфире армянского телеканала замминистр образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян», – написал в телеграме журналист Арарат Мамбреян.