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  • Севикян из «Леванте» решил выступать за Армению. Он провел 46 матчей за сборные России разных возрастов

Севикян из «Леванте» решил выступать за Армению. Он провел 46 матчей за сборные России разных возрастов

15 июня 2022, 17:22
9

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

«Вчера 20-летний хавбек присутствовал на матче сборной Армении и Шотландии. Не исключено, что именно в эти дни он встречался с руководством ФФА и на нем была достигнута окончательная договоренность.

Ранее в армянских СМИ была информация, что братья Севикяны, выступающие в испанских клубах, будут играть за сборную Армении. Об этом сообщал в эфире армянского телеканала замминистр образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян», – написал в телеграме журналист Арарат Мамбреян.

  • Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Он ушел в «Леванте» в 2017 году.
  • Эдгар провел 46 матчей за юношеские и молодежные сборные России.

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Источник: телеграм-канал Арарата Мамбреяна
Испания. Примера Армения Россия Севикян Эдгар
Комментарии (9)
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acor94
1655303099
Вот патриоты полезли. Ждём захаряна и прочих
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Беспонтий
1655303328
"В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблочко." Цирк.(с) однако
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paracetamol
1655305298
Дануикусими!
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LOKOfanatik19
1655324472
Ну чтож, выбор игрока... Удачи ему и высоких достижений.
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odessakmv
1655339391
там не плохой молодняк подбирается, но равноценной основы все равно нет
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BRO_football
1655363270
Ну это понятное решение. Какой смысл ему сейчас выбирать Россию и просто сидеть и ждать год-два, а может и больше, пока России разрешат участвовать в международных турнирах.
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