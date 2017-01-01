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Севикян из «Леванте» решил выступать за Армению. Он провел 46 матчей за сборные России разных возрастов

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

«Вчера 20-летний хавбек присутствовал на матче сборной Армении и Шотландии. Не исключено, что именно в эти дни он встречался с руководством ФФА и на нем была достигнута окончательная договоренность.

Ранее в армянских СМИ была информация, что братья Севикяны, выступающие в испанских клубах, будут играть за сборную Армении. Об этом сообщал в эфире армянского телеканала замминистр образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян», – написал в телеграме журналист Арарат Мамбреян.

  • Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Он ушел в «Леванте» в 2017 году.
  • Эдгар провел 46 матчей за юношеские и молодежные сборные России.

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Источник: телеграм-канал Арарата Мамбреяна

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16393

    paracetamol 20 минут назад

    Дануикусими!

    0
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    Рейтинг: +3250

    Беспонтий 53 минуты назад

    "В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблочко."
    Цирк.(с) однако

    1
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    Рейтинг: +509

    чаппай > Беспонтий 24 минуты назад

    Лишь бы долбо.бов, типа тебя, поменьше рожали. А остальных можно.

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    Рейтинг: +3250

    Беспонтий > чаппай 18 минут назад

    люблю
    когда ублюдка зацеплю
    пускай и словом
    не прикладом
    хотя
    вот был бы с вами рядом загрыз бы
    редким верхним рядом

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    Ответить
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    Рейтинг: +2780

    acor94 57 минут назад

    Вот патриоты полезли. Ждём захаряна и прочих

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