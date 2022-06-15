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  • Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом»

Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом»

15 июня 2022, 12:14
29

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о своем решении закончить карьеру.

«Я бы до 40 лет играл на том же уровне, если бы не столкнулся с этим дерьмом – российским футболом. Я не понимал этого, вообще мог не разговаривать вечерами, так как ничего не мог понять: как вы можете увольнять президента, который собрал команду, как подходить к капитану и просить понижения зарплаты. С чего?!

Я в «Динамо» прошел всю эту грязь. Геркус вытащил из этого болота, я набрал топ-форму, я так себя чувствовал по энергии, и мне опять то же самое! И у меня все, я больше не смог.

Можно было в Краснодар поехать, говорили, что меня звали. Через полтора года я сказал Прокопцу – хочется что-то мотивации. Но там посмеялись, так как больше года после завершения карьеры прошло», – сказал Денисов.

  • Денисов закончил карьеру в 2019 году.
  • Сейчас ему 38 лет.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (29)
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morgan59
1655285079
С таким характером трудно жить вообще. Есть такие вопросы в которые не каждый имеет право вмешиваться. Делай своё дело, решай свои задачи, не лезь в чужой карман, и не сравнивай себя с теми у кого статус выше.
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111Hunter111
1655287232
если бы футбол не столкнулся с таким га вном как Денисов.
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olebar73
1655287494
Этот чел-футболист с самым говенным характером на всем постсоветском пространстве,что было им доказано неоднократно.И слушать этого чудика-себя не уважать.
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Валерий1965
1655288313
Как был зависливым дерьмом, таким и остался
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Купа Купыч
1655288819
Хотелось бы спросить у этого дерьма, а встать на колени перед зданием Дома профсоюзов в Одессе и жителями Донбасса ему не хотелось?
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Dominator777
1655289620
Если бы Денисов не был гавном, то конечно же, он бы играл до 40 лет!
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polt
1655298591
говном был, говном ушел...
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alp
1655303202
че та дени$ова седня слишком много.. умоляю остановитесь... пусь плывет себе в забвенье...
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sochi-2013
1655303492
А ведь он мне когда-то нравился. Облом!
Ответить
житель СПб
1655358844
Игорь, Игорь... Все страна знает, уж Питер точно весь - что не столько дерьмо российский футбол, сколько - ну ты сам знаешь, кто. Если бы ты не повелся тупо на разводки и не стал разваливать свой же родной клуб - ради бабок. А это - ответка жизни, бумеранг. Все, что с тобой случилось - во всем виноват ты сам.
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