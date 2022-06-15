Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом»

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о своем решении закончить карьеру.

«Я бы до 40 лет играл на том же уровне, если бы не столкнулся с этим дерьмом – российским футболом. Я не понимал этого, вообще мог не разговаривать вечерами, так как ничего не мог понять: как вы можете увольнять президента, который собрал команду, как подходить к капитану и просить понижения зарплаты. С чего?!

Я в «Динамо» прошел всю эту грязь. Геркус вытащил из этого болота, я набрал топ-форму, я так себя чувствовал по энергии, и мне опять то же самое! И у меня все, я больше не смог.

Можно было в Краснодар поехать, говорили, что меня звали. Через полтора года я сказал Прокопцу – хочется что-то мотивации. Но там посмеялись, так как больше года после завершения карьеры прошло», – сказал Денисов.