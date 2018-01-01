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Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом»

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о своем решении закончить карьеру.

«Я бы до 40 лет играл на том же уровне, если бы не столкнулся с этим дерьмом – российским футболом. Я не понимал этого, вообще мог не разговаривать вечерами, так как ничего не мог понять: как вы можете увольнять президента, который собрал команду, как подходить к капитану и просить понижения зарплаты. С чего?!

Я в «Динамо» прошел всю эту грязь. Геркус вытащил из этого болота, я набрал топ-форму, я так себя чувствовал по энергии, и мне опять то же самое! И у меня все, я больше не смог.

Можно было в Краснодар поехать, говорили, что меня звали. Через полтора года я сказал Прокопцу – хочется что-то мотивации. Но там посмеялись, так как больше года после завершения карьеры прошло», – сказал Денисов.

  • Денисов закончил карьеру в 2019 году.
  • Сейчас ему 38 лет.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Сегодня, 12:14
Комментарии10
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    Рейтинг: +101

    olebar73 7 минут назад

    Этот чел-футболист с самым говенным характером на всем постсоветском пространстве,что было им доказано неоднократно.И слушать этого чудика-себя не уважать.

    0
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    Рейтинг: +647

    111Hunter111 12 минут назад

    если бы футбол не столкнулся с таким га вном как Денисов.

    0
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    Рейтинг: +6608

    Semenycch 29 минут назад

    Для меня этот скот что то вроде Власова. Мерзкий, злобный, жадный предатель, для которого должна быть одна дорога - виселица!

    2
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    Рейтинг: +180

    Dob13 > Semenycch 22 минуты назад

    А что сделал Юрий Власов? Если конечно о нем речь

    0
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    Рейтинг: +31924

    VVM1964 > Semenycch 21 минуту назад

    А не много ты на себя берешь, " вершитель судеб человеческих " ??? !!! (((

    3
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    Рейтинг: +31924

    VVM1964 > Dob13 17 минут назад

    Думаю речь об Андрее Власове, но для Семеновича это нормально - " сравнивать жопу с пальцем " !!! (((

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    Рейтинг: +248

    Боратти > VVM1964 14 минут назад

    Под любым комментом тошно визжишь! Представляю, как ликовали твои коллеги на работе, когда тебя провожали на пенсию! Гы-гы-гы! У-ха-ха!

    1
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    Рейтинг: +180

    Dob13 > VVM1964 12 минут назад

    Наверное, ведь Юра был великий человек, и не за что его было упрекать. Вечная ему память!

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    Рейтинг: +180

    Dob13 > Боратти 11 минут назад

    не с тобой, как всегда, ведут беседы!

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    Рейтинг: +1940

    morgan59 48 минут назад

    С таким характером трудно жить вообще. Есть такие вопросы в которые не каждый имеет право вмешиваться. Делай своё дело, решай свои задачи, не лезь в чужой карман, и не сравнивай себя с теми у кого статус выше.

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