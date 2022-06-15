«Зенит» объявил о переходе Бакаева: «Желаем серьезно пополнить коллекцию трофеев»

«Зенит» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
Соглашение с 25-летним игроком заключено по схеме «3+1».
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», – написала пресс-служба клуба.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Зенита»