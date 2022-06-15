«Зенит» объявил о переходе Бакаева: «Желаем серьезно пополнить коллекцию трофеев»

«Зенит» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Соглашение с 25-летним игроком заключено по схеме «3+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», – написала пресс-служба клуба.