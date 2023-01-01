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«Зенит» объявил о переходе Бакаева: «Желаем серьезно пополнить коллекцию трофеев»

«Зенит» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Соглашение с 25-летним игроком заключено по схеме «3+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», – написала пресс-служба клуба.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

Зелимхан Бакаев: «Я хочу стать чемпионом»

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +653

    Suvorov51 2 минуты назад

    Это его выбор. то что он пополник коллекцию трофеев в этом нет сомнений. ПРОМКВАС все уже закупил и судей тоже, а так удачи, правда не знаю зачем идти к бомжам, вернулся бы опять к нам в Тулу, а то начнешь вонять как помойка

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    Рейтинг: +3230

    Fancyfall 5 минут назад

    время покажет, кто усилился вследствие этого перехода)

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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 21 минуту назад

    Игрок быстрый и ногами и мыслью, с прекрасным пасом и приличным ударом. В линии нападения или полузащиты может играть на любой позиции, за исключением опорника. В окружении бразильцев может расцвести, но может и проиграть конкуренцию и надолго сесть на лавку.

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    Рейтинг: +3269

    Беспонтий 25 минут назад

    если это дословно сказано
    то несуразица и белиберда

    желает"" ему ""забыли сказать
    гамножёвы хреновы
    зеленов со своей х.нёй и то грамотней пишет

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    Рейтинг: +28

    Аден 26 минут назад

    Бакайка тепереча будет набирать токмо вес, а не =форму=. А про трофеи, точнее будет прикупить, а не пополнить заслуженно. Хех

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    Рейтинг: +16066

    житель СПб 31 минуту назад

    Ну и нахрена?!

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    Рейтинг: +588

    fakeid > житель СПб 30 минут назад

    да пусть будет. бесплатно же + з/п небольшая. может даже хрякам забьёт 9 июля, продолжит дзюбовскую традицию.

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    Рейтинг: +2070

    spam2009 > fakeid 18 минут назад

    продолжит трацию рукоблудить на камеру и высирать говно, так же как и ты

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