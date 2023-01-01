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Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings)

Александр Кержаков с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Пари НН».

По информации Metaratings, гендиректор клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с Кержаковым. Причина – разные взгляды на развитие клуба, а также манера общения и поведения Александра в последние месяцы.

Также, по мнению Измайлова, у Кержакова не сложился контакт с командой. Тренировки в основном проводили его помощники.

Руководство региона решило не продлевать контракт с тренером после заключения нейминг-контракта с букмекерской компанией PARI. В результате переименования клуб обеспечил себе приличную долю финансирования.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +615

    dim29 22 минуты назад

    Не тот-ли это Измайлов-каторый в Спартаке в совете директоров был,и от которого еле-еле избавились?

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    Рейтинг: +615

    dim29 > dim29 21 минуту назад

    который

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    Ответить
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    Рейтинг: +15947

    ilichkadr 24 минуты назад

    Какая доля вероятности, если он уже покинул. Контракт закончился, всё, будь здоров Иван Петров, до свидос!

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    Рейтинг: +509

    чаппай 25 минут назад

    Интересно, что не так у него с манерой общения? Слишком демократичный?

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    Рейтинг: +16393

    paracetamol 27 минут назад

    Хана НН. Кержа в Сочи!

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    Ответить
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    Рейтинг: +6925

    nik55 31 минуту назад

    все дерьмо из БЗЕНИТА----он такой не один

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