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  • Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings)

Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings)

15 июня 2022, 17:47
13

Александр Кержаков с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Пари НН».

По информации Metaratings, гендиректор клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с Кержаковым. Причина – разные взгляды на развитие клуба, а также манера общения и поведения Александра в последние месяцы.

Также, по мнению Измайлова, у Кержакова не сложился контакт с командой. Тренировки в основном проводили его помощники.

Руководство региона решило не продлевать контракт с тренером после заключения нейминг-контракта с букмекерской компанией PARI. В результате переименования клуб обеспечил себе приличную долю финансирования.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (13)
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nik55
1655304631
все дерьмо из БЗЕНИТА----он такой не один
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paracetamol
1655304852
Хана НН. Кержа в Сочи!
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ilichkadr
1655305050
Какая доля вероятности, если он уже покинул. Контракт закончился, всё, будь здоров Иван Петров, до свидос!
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dim29
1655305149
Не тот-ли это Измайлов-каторый в Спартаке в совете директоров был,и от которого еле-еле избавились?
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Fusballer
1655310507
Пари НН. Из Парижа что ли?
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zigbert
1655313338
Можно сказать что с руководством не сошлись характерами.
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odessakmv
1655340163
началось накидывание ГнаВентилятор... Неужели нельзя по-мужски?
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