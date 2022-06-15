Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings)

Александр Кержаков с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Пари НН».
По информации Metaratings, гендиректор клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с Кержаковым. Причина – разные взгляды на развитие клуба, а также манера общения и поведения Александра в последние месяцы.
Также, по мнению Измайлова, у Кержакова не сложился контакт с командой. Тренировки в основном проводили его помощники.
Руководство региона решило не продлевать контракт с тренером после заключения нейминг-контракта с букмекерской компанией PARI. В результате переименования клуб обеспечил себе приличную долю финансирования.
- Кержакова в клубе сменит старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.
- В минувшем сезоне «Нижний Новгород» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ.
- Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.
Источник: Metaratings