Манера общения Кержакова – одна из причин его ухода из «Пари НН» (Metaratings)

Александр Кержаков с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Пари НН».

По информации Metaratings, гендиректор клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с Кержаковым. Причина – разные взгляды на развитие клуба, а также манера общения и поведения Александра в последние месяцы.

Также, по мнению Измайлова, у Кержакова не сложился контакт с командой. Тренировки в основном проводили его помощники.

Руководство региона решило не продлевать контракт с тренером после заключения нейминг-контракта с букмекерской компанией PARI. В результате переименования клуб обеспечил себе приличную долю финансирования.