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    • Кержаков вспомнил, как игрок «Томи» пришел на тренировку пьяным

    Кержаков вспомнил, как игрок «Томи» пришел на тренировку пьяным

    Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков отчислил игрока за несоблюдение режима.

    – В Томске вы отчислили из команды игрока, когда он пришeл пьяным на тренировку.

    – Прямого запрета на алкоголь не было. И я не видел, чтобы при мне употребляли. Был только один случай, на одном из выездов, по пути в Томск: несколько ребят после игры взяли по банке пива в самолeт, это максимум.

    Касательно игрока, который был пьяным на тренировке, – это в первую очередь неуважение к партнeрам. Парень был прямо совсем пьяный – шатался. Если бы он ушeл, пока я его не видел, о чeм ему и говорили ребята, всe бы могло быть иначе. Видимо, он был совсем не в адеквате. Какой бы ни был игрок, даже если бы он забивал по пять голов в матче, – мне всe равно. Есть коллектив и уважение, которое должно быть превыше всего. Это был единственный случай, когда я выгнал игрока.

    • Кержаков был в «Томи» в 2020-2021 годах.
    • Сейчас команды уже нет.
    • Кержаков сейчас без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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