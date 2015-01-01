Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

«Через неделю грохнут где-нибудь». Денисов допустил, что его убьют за интервью Арустамяну

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов дал интервью Нобелю Арустамяну. В нем он выразил опасение, что его убьют.

«25 февраля я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении туда... Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше, то для меня это был уже не шок, а ужас. Я очень восприимчивый человек. Я муху убить не могу. Для меня эти события – катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Я против, когда люди умирают.

Моя позиция по Алексею Навальному? Я выразил свою позицию, что человека нельзя травить, сажать в тюрьму за его точку зрения. То же самое, что меня за это интервью грохнут где-нибудь через неделю. Если это правильно, то мы и дальше будем жить в таком», – сказал Денисов.

Новости по теме
Денисов: «После перехода в «Анжи» я получал 37-39 миллионов рублей в месяц» 12
Денисов поддержал отстранение сборной и клубов: «Нужны более жесткие меры»
Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом» 6
Источник: ютуб-канал Nobel

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:36
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11