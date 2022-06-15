«Через неделю грохнут где-нибудь». Денисов допустил, что его убьют за интервью Арустамяну

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов дал интервью Нобелю Арустамяну. В нем он выразил опасение, что его убьют.

«25 февраля я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении туда... Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше, то для меня это был уже не шок, а ужас. Я очень восприимчивый человек. Я муху убить не могу. Для меня эти события – катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Я против, когда люди умирают.

Моя позиция по Алексею Навальному? Я выразил свою позицию, что человека нельзя травить, сажать в тюрьму за его точку зрения. То же самое, что меня за это интервью грохнут где-нибудь через неделю. Если это правильно, то мы и дальше будем жить в таком», – сказал Денисов.