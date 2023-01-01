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ЦСКА объявил состав на первый сбор при Федотове. Чалова нет

ЦСКА назвал футболистов, которые начали подготовку к новому сезону в подмосковном Новогорске.

Из аренды вернулся нападающий Адольфо Гайч. В списке нет форварда Федора Чалова, арендованного «Базелем» в прошлом сезоне.

В 17:00 ЦСКА проведет первую тренировку под руководством Владимира Федотова.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.

Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.

Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.

Остальные футболисты ЦСКА прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чем клуб сообщит дополнительно.

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Источник: сайт ЦСКА

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Сегодня, 16:43
Комментарии4
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    Рейтинг: +3250

    Беспонтий 31 минуту назад

    Чалова нет.

    "Шилова нет, Брылова нет, золота нет."
    Это моя вина, Евгений Леннорович
    Я был инициатором по отправке золота.
    И отвечу перед партией по всем законам нашего тяжелого времени."

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    Рейтинг: +1133

    Дубина 1 час назад

    Видать Федя не хочет в стойло возвращаться)))

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    Рейтинг: +1460

    Alex Y 1 час назад

    А где турок?

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    Рейтинг: +1133

    Дубина > Alex Y 1 час назад

    В Турции)))

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