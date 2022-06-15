ЦСКА объявил состав на первый сбор при Федотове. Чалова нет

ЦСКА назвал футболистов, которые начали подготовку к новому сезону в подмосковном Новогорске.

Из аренды вернулся нападающий Адольфо Гайч. В списке нет форварда Федора Чалова, арендованного «Базелем» в прошлом сезоне.

В 17:00 ЦСКА проведет первую тренировку под руководством Владимира Федотова.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.

Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.

Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.

Остальные футболисты ЦСКА прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чем клуб сообщит дополнительно.