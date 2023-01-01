ЦСКА объявил состав на первый сбор при Федотове. Чалова нет

Чалова нет.
"Шилова нет, Брылова нет, золота нет."
Это моя вина, Евгений Леннорович
Я был инициатором по отправке золота.
И отвечу перед партией по всем законам нашего тяжелого времени."
ЦСКА назвал футболистов, которые начали подготовку к новому сезону в подмосковном Новогорске.
Из аренды вернулся нападающий Адольфо Гайч. В списке нет форварда Федора Чалова, арендованного «Базелем» в прошлом сезоне.
В 17:00 ЦСКА проведет первую тренировку под руководством Владимира Федотова.
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.
Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.
Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиeр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.
Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.
Остальные футболисты ЦСКА прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чем клуб сообщит дополнительно.