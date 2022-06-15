Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов заявил, что национальную команду должен тренировать иностранец.
– Я против, чтобы нашу сборную возглавлял русский специалист.
– Против?!
– Против. Абсолютно против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футболе, – благодаря иностранцам, иностранным тренерам.
Адвокат пришел в «Зенит», и в 2005 или 2006 году поставил нам схему 4-3-3. Мы на него вот так смотрим – это как? Всю жизнь Голландия играет, а мы говорим: это как? «Зенит»! Понимаете?
Спаллетти пришел, дам нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю: это как? Он сел на тренажер, меня позвал при всей команде: Игорь, ты один из физически самых сильных. Поставил мне на передние. Смеялись все, я выжать не мог.
Он сел, десятку дал и просто ушел. Тренер! Спаллетти! Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола?
- Сборную России возглавляет Валерий Карпин.
- До него команду тренировал Станислав Черчесов.