Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов заявил, что национальную команду должен тренировать иностранец.

– Я против, чтобы нашу сборную возглавлял русский специалист.

– Против?!

– Против. Абсолютно против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футболе, – благодаря иностранцам, иностранным тренерам.

Адвокат пришел в «Зенит», и в 2005 или 2006 году поставил нам схему 4-3-3. Мы на него вот так смотрим – это как? Всю жизнь Голландия играет, а мы говорим: это как? «Зенит»! Понимаете?

Спаллетти пришел, дам нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю: это как? Он сел на тренажер, меня позвал при всей команде: Игорь, ты один из физически самых сильных. Поставил мне на передние. Смеялись все, я выжать не мог.

Он сел, десятку дал и просто ушел. Тренер! Спаллетти! Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола?