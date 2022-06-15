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  • Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев»

Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев»

15 июня 2022, 16:28
14

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов заявил, что национальную команду должен тренировать иностранец.

– Я против, чтобы нашу сборную возглавлял русский специалист.

– Против?!

– Против. Абсолютно против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футболе, – благодаря иностранцам, иностранным тренерам.

Адвокат пришел в «Зенит», и в 2005 или 2006 году поставил нам схему 4-3-3. Мы на него вот так смотрим – это как? Всю жизнь Голландия играет, а мы говорим: это как? «Зенит»! Понимаете?

Спаллетти пришел, дам нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю: это как? Он сел на тренажер, меня позвал при всей команде: Игорь, ты один из физически самых сильных. Поставил мне на передние. Смеялись все, я выжать не мог.

Он сел, десятку дал и просто ушел. Тренер! Спаллетти! Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола?

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия Денисов Игорь
Комментарии (14)
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alp
1655302845
а откуда это оно вещает?
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Vitaga
1655302968
Денисов прав. российская тренерская школа в упадке. нет идей нет харизмы. титаны прошлых лет состарились а последующее поколение в лучшем случае просто середнячки. лучшие игроки завершившие карьеру и выбравшие тренерскую стезю обсираются регулярно. что Аленичев и Тихонов . а тем кто мог бы что то сделать реально доверяют лишь провинциальные клубы и то там идет постоянная чехарда. тот же Кержаков мог бы поработать но увы... почему то не срослось. иностранцы высокого класса действительно многое привнесли в наш футбол. хотя в последние годы таких и не было. и приглашают ноунеймов бестолковых которые уступают даже нашим середнякам.
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R_a_i_n
1655304187
Во бомжа понесло...
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"supermax"
1655304190
Денисов много наговорил сегодня))...а вот редакция сайта явно провокаторы...забаньте сами себя петушки
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nik55
1655304737
МУДАК тебя зовут
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ААМ
1655304780
Это не совсем так, вернее совсем не так.
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Красногорск_Фан
1655309518
И в 1/8 на ЧМ вывел нас бельгиец Черчесов. И на олимпиаде выиграли благодаря тактике испанца Бышовца , и кубок УЕФА взял шотландец Газзаев. А все потому что за границей дурь легализована вот его туда и тянет
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Бывалый1488
1655318596
Денисов на отходах походу) чушь прогнал дикую))))
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