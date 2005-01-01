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Денисов против русских тренеров в сборной: «Все лучшее в нашем футболе – от иностранцев»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов заявил, что национальную команду должен тренировать иностранец.

– Я против, чтобы нашу сборную возглавлял русский специалист.

– Против?!

– Против. Абсолютно против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футболе, – благодаря иностранцам, иностранным тренерам.

Адвокат пришел в «Зенит», и в 2005 или 2006 году поставил нам схему 4-3-3. Мы на него вот так смотрим – это как? Всю жизнь Голландия играет, а мы говорим: это как? «Зенит»! Понимаете?

Спаллетти пришел, дам нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю: это как? Он сел на тренажер, меня позвал при всей команде: Игорь, ты один из физически самых сильных. Поставил мне на передние. Смеялись все, я выжать не мог.

Он сел, десятку дал и просто ушел. Тренер! Спаллетти! Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола?

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Сегодня, 16:28
Комментарии18
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    Рейтинг: +3773

    ААМ 28 минут назад

    Это не совсем так, вернее совсем не так.

    0
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    Рейтинг: +6925

    nik55 29 минут назад

    МУДАК тебя зовут

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    Рейтинг: +509

    чаппай 33 минуты назад

    Денисов сегодня вообще красавчик!!! В нашем футболе мужиков-то пару человек всего, один из них Денисов! Браво!!!

    0
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    Рейтинг: +10588

    Алексей З 34 минуты назад

    Сегодня Игорь всё по делу говорил.
    Респект !!!

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    Рейтинг: +10163

    "supermax" 38 минут назад

    Денисов много наговорил сегодня))...а вот редакция сайта явно провокаторы...забаньте сами себя петушки

    2
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    Рейтинг: +509

    чаппай > "supermax" 29 минут назад

    Пнх

    0
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    Рейтинг: +10163

    "supermax" > чаппай 24 минуты назад

    салупу тебе на воротник)) и счастливого пути

    0
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    Рейтинг: +7906

    R_a_i_n 38 минут назад

    Во бомжа понесло...

    2
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    Рейтинг: +10163

    "supermax" > R_a_i_n 38 минут назад

    фляга засвистела

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    Рейтинг: +15246

    Barmaleushka > R_a_i_n 34 минуты назад

    Может проводницу ?

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    Рейтинг: +1638

    Vitaga 58 минут назад

    Денисов прав. российская тренерская школа в упадке. нет идей нет харизмы. титаны прошлых лет состарились а последующее поколение в лучшем случае просто середнячки. лучшие игроки завершившие карьеру и выбравшие тренерскую стезю обсираются регулярно. что Аленичев и Тихонов . а тем кто мог бы что то сделать реально доверяют лишь провинциальные клубы и то там идет постоянная чехарда. тот же Кержаков мог бы поработать но увы... почему то не срослось. иностранцы высокого класса действительно многое привнесли в наш футбол. хотя в последние годы таких и не было. и приглашают ноунеймов бестолковых которые уступают даже нашим середнякам.

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    Рейтинг: +234

    кaстрюлька > Vitaga 42 минуты назад

    Мозг у тебя в упадке

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    Рейтинг: +1638

    Vitaga > кaстрюлька 35 минут назад

    судя по твоему нику у тебя мозг вообще отсутствует

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    Рейтинг: +10249

    alp 1 час назад

    а откуда это оно вещает?

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    Рейтинг: +15246

    Barmaleushka > alp 34 минуты назад

    Из Испании наверно .

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    Рейтинг: +509

    чаппай > alp 30 минут назад

    В РФ правду нынче говорить нельзя, поэтому, надеюсь, из безопасного места.
    А "оно" , точнее, говно, это то, что ты вовсю ложкой наворачиваешь

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    Рейтинг: +234

    кaстрюлька 1 час назад

    Только что Капелло обосрал и тут же заявляет, что всё лучшее от иностранцев .. - ска, раздвоение личности и неконтролируемая лингворея

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    Рейтинг: +509

    чаппай > кaстрюлька 32 минуты назад

    Мозги включи. Капелло единственный иностранец что-ли в нашем футболе??

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