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Определились все участники ЧМ-2022 и составы групп, Венгрия разгромила Англию и другие новости дня

Определились все участники ЧМ-2022 и составы всех групп.

Венгрия разгромила Англию на выезде (4:0) и возглавила группу Лиги наций. Это самое крупное домашнее поражение англичан с 1928 года.

«День Х». ЦСКА объявит важную новость 15 июня в 10:00. Возможно, это назначение Федотова.

«Ростов» купил Уткина у «Краснодара» («РБ Спорт»).

«Спартак» рассматривал восемь тренеров на замену Ваноли, в том числе россиян.

«Динамо» договорилось с Йокановичем. О назначении объявят до конца недели.

«Барселона» и «Челси» могут совершить обмен защитниками.

Чалов не хочет возвращаться из «Базеля» в ЦСКА (Blick).

«Ростов» отложил выпуск собственного пива из-за сходства дизайна банки с флагом Украины.

Промес сменил номер. «Спартак» анонсировал это как важное заявление.

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Источник: Бомбардир.ру

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