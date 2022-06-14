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«Спартак» рассматривал восемь тренеров на замену Ваноли

14 июня 2022, 12:21
14

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«У меня было 8 кандидатов. Три из них сразу отказались ехать в Россию. У одного из них отказала жена — иногда жeны решают всe. Трое просто хотели денег и нажиться на «Спартаке» — в 3-5 раз больше, чем они получали в предыдущих клубах.

Единственный, кто дал гарантии — Абаскаль. Я позвонил ему буквально на 10 минут, но наш разговор затянулся до 100 минут. Он был очень убедителен», — сказал Каттани на пресс-конференции.

  • Абаскалю 33 года.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо
Комментарии (14)
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ilichkadr
1655199217
"разговор затянулся до 100 минут. Он был очень убедителен»" Говорят, наглость - второе счастье, а что первое? Конечно же язык. Благодаря именно бескостному мы находим то, что нас волнует.
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BRO_football
1655199715
А русские тренеры среди кандидатов были?
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Беспонтий
1655201376
если отказала жена это не повод чтобы гробить вполне приличную и легендарную кб бригаду
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zigbert
1655208293
Будем надеяться что выбор Каттани оказался правильным.
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kvm
1655224152
купите сучке всех восьмерых
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