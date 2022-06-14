«Спартак» рассматривал восемь тренеров на замену Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«У меня было 8 кандидатов. Три из них сразу отказались ехать в Россию. У одного из них отказала жена — иногда жeны решают всe. Трое просто хотели денег и нажиться на «Спартаке» — в 3-5 раз больше, чем они получали в предыдущих клубах.

Единственный, кто дал гарантии — Абаскаль. Я позвонил ему буквально на 10 минут, но наш разговор затянулся до 100 минут. Он был очень убедителен», — сказал Каттани на пресс-конференции.