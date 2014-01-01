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«Спартак» рассматривал восемь тренеров на замену Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«У меня было 8 кандидатов. Три из них сразу отказались ехать в Россию. У одного из них отказала жена — иногда жeны решают всe. Трое просто хотели денег и нажиться на «Спартаке» — в 3-5 раз больше, чем они получали в предыдущих клубах.

Единственный, кто дал гарантии — Абаскаль. Я позвонил ему буквально на 10 минут, но наш разговор затянулся до 100 минут. Он был очень убедителен», — сказал Каттани на пресс-конференции.

  • Абаскалю 33 года.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Сегодня, 12:21
Комментарии4
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    Рейтинг: +11600

    BRO_football 21 минуту назад

    А русские тренеры среди кандидатов были?

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    Рейтинг: +15928

    ilichkadr > BRO_football 5 минут назад

    Пока у руля эта сладкая парочка, русских тренеров ни каким калачом не заманишь.

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    Рейтинг: +7877

    R_a_i_n > ilichkadr 47 секунд назад

    Вот как раз калачом их и заманишь. Вон Мостовой аж кипятком ссыт, что его не зовут.

    0
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    Рейтинг: +15928

    ilichkadr 29 минут назад

    "разговор затянулся до 100 минут. Он был очень убедителен»"
    Говорят, наглость - второе счастье, а что первое? Конечно же язык. Благодаря именно бескостному мы находим то, что нас волнует.

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