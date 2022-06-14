«Ростов» отложил выпуск собственного пива из-за сходства дизайна банки с флагом Украины

«Ростов» решил производить собственное пиво, но отложил выпуск из-за споров по дизайну банки.

«Со следующего сезона, возможно, на российских стадионах вновь будет продаваться пиво. «Ростов» решил основательно подготовиться к этому событию – клуб договорился с местной пивоварней о производстве собственного пива. Рецептуру, название и прочие моменты согласовали, но внезапно дело застопорилось. Вопросы вызвал дизайн банки.

Цвета «Ростова» – желто-синие, и именно этот момент вдруг вызвал ожесточeнные споры. Когда дизайн был почти согласован, часть сотрудников в команде решили, что выпускать пиво в таких цветах сейчас очень рискованно.

Теперь в клубе никак не могут договориться, поэтому производство пока не начинают», – сообщил телеграм-канал Baza.