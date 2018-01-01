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«Спартак» рассматривал российских тренеров на замену Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что московский клуб рассматривал российских тренеров после ухода Паоло Ваноли.

«Рассматривали кандидатуры россиян. Фамилии не могу назвать», – сказал Каттани на пресс-конференции.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3452

    Иван Петров 1986 32 минуты назад

    Ну как мог Лука Каттани рассматривать российских тренеров - он их в глаза ни разу не видел.

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    Рейтинг: +11602

    BRO_football 48 минут назад

    Спасибо, что ответил на мой вопрос. Не знал, что Каттани читает "Бомбардир")))

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