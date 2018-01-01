«Спартак» рассматривал российских тренеров на замену Ваноли

Ну как мог Лука Каттани рассматривать российских тренеров - он их в глаза ни разу не видел.
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что московский клуб рассматривал российских тренеров после ухода Паоло Ваноли.
«Рассматривали кандидатуры россиян. Фамилии не могу назвать», – сказал Каттани на пресс-конференции.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.