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«Планирую еще 2-3 года поиграть». Газинский – о будущем

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Пока я дома, в Краснодаре, нахожусь с семьей. Надеюсь, на следующей неделе будет информация о дальнейшей карьере, пока не буду говорить никакой конкретики.

Меня звали «Спартак» и «Зенит»? Уже нет, но планирую все-таки еще два-три года поиграть. Надо больше времени уделить детям, они растут, не успеваю за ними.

Мне тяжело судить, почему «Краснодар» не сохраняет некоторых игроков. Наверное, ставка на молодых ребят, не могу за них ответить.

Благодарен клубу за все, что мне они дали. «Краснодар» – мой дом, буду с теплотой вспоминать это время и следить за командой», – сказал Газинский.

  • Хавбеку в июле исполнится 33 года.
  • Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.
  • В активе Газинского 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»

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