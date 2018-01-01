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Камерунец Зепатта: «Считаю Россию своей страной. Готов рассмотреть предложения оттуда»

Центральный защитник «Скопье» Одри Зепатта ответил на вопросы о возможном возвращении в Россию.

  • Камерунец с 2017 по 2021 год выступал за молодежные команды «Спартака».
  • Он провел 22 матча.
  • В 2018 году футболисту предлагали выступать за юношескую сборную России, он сделал выбор в пользу сборной Камеруна.

– Да, я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу пять лет. Мне нравится жить в России.

– Вы готовы рассматривать предложения из России?

– Да, конечно, я готов рассмотреть предложения из России. Как отметил мой агент, Россия для меня – не новая страна, так что я готов играть здесь и помогать своими качествами.

– Если позовут назад в «Спартак», то согласитесь? Нет ли обиды на клуб?

– Нет, «Спартак» для меня как семья. Я прогрессировал в клубе, многому там научился, в том числе в плане тактики. Никогда не смогу отказать клубу, в котором я вырос.

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Источник: Metaratings

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