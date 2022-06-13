Экс-защитник «Спартака» Зепатта получит российский паспорт. Камерунцем интересуются в РПЛ

Камерунец Оддри Зепатта, бывший защитник «Спартака», занят получением российского паспорта, сообщает Metaratings.
23-летний футболист, выступающий за «Скопье», может бесплатно покинуть македонский клуб. Им интересуется ряд клубов из РПЛ и ФНЛ.
- Зепатта выступал за молодежный состав «Спартака» с 2017 по 2021-й год.
- За это время он провел 22 матча за дубль московского клуба.
- В 2018 году ему предложили выступать за юношескую сборную России, он сделал выбор в пользу сборной Камеруна.
Источник: Metaratings