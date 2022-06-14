Радимов считает, что Аршавин был сильнее Халка, Азмуна и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?

— Не думаю. Разве что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.

— И даже Халка?

— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.