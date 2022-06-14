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  • Радимов считает, что Аршавин был сильнее Халка, Азмуна и Клаудиньо

Радимов считает, что Аршавин был сильнее Халка, Азмуна и Клаудиньо

14 июня 2022, 10:41
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?

— Не думаю. Разве что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.

— И даже Халка?

— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Халк Азмун Сердар Клаудиньо
Комментарии (6)
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Павелий
1655194430
Буланов промолчал, что когда он бухой выходил на тренировки, то он был сильнее и самого Аршавина! =)
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nik55
1655201611
Аршавин был сильнее Халка, Азмуна, Клаудиньо и Бздюбы вместе взятых-----очередной бред Буланова
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GammiD
1655201766
Ширшавый в период ЧЕ08 был сильнее всех, это факт. Только он на этом уровне провел максимум 2 сезона.
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Krics
1655203460
и тут Буланова понесло...
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moskowcity-petrv
1655209900
Лизнул булчёнки начальнику)
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vladimir-7
1655218340
Да чего там Халк, Аршавин даже сильнее Месси и сам Рональду ему завидует.
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