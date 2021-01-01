Радимов считает, что Аршавин был сильнее Халка, Азмуна и Клаудиньо

Буланов промолчал, что когда он бухой выходил на тренировки, то он был сильнее и самого Аршавина! =)
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.
— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?
— Не думаю. Разве что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.
— И даже Халка?
— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
- Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.