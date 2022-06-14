Франция не защитит титул в Лиге наций. Сборная вылетит в лигу B, если проиграет Австрии осенью

Сборная Франции уступила Хорватии (0:1) в 4-м туре Лиги наций и лишилась шансов выйти в финал турнира.

Французы занимают последнее место в группе, набрав два очка в четырех матчах. Команда Дидье Дешама лишилась шансов защитить титул и рискует вылететь в лигу В, если проиграет Австрии 22 сентября.