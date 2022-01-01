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Франция не защитит титул в Лиге наций. Сборная вылетит в лигу B, если проиграет Австрии осенью

Сборная Франции уступила Хорватии (0:1) в 4-м туре Лиги наций и лишилась шансов выйти в финал турнира.

Французы занимают последнее место в группе, набрав два очка в четырех матчах. Команда Дидье Дешама лишилась шансов защитить титул и рискует вылететь в лигу В, если проиграет Австрии 22 сентября.

  • Французы ни разу не забили впервые с 11 ноября 2020 года.
  • Франция забивала в 23 играх подряд (51 гол), что является рекордом в истории сборной.
  • Сборная Франции впервые в истории проиграла Хорватии.

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Источник: Бомбардир.ру

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