Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак высказался о будущем Кержакова и Алипа в «Зените»

13 июня 2022, 14:33
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сроки возвращения легионеров в команду, а также будущее вратаря Михаила Кержакова и защитника Нуралы Алипа.

– Приедут ли легионеры все вместе или по отдельности? Есть ли определенность, когда команда соберется в полном составе?

– На сегодняшний день полного понимания нет. Приедут не все вместе – это связано с логистикой.

Барриос приедет чуть позже, потому что он уехал позже, чем другие наши иностранцы. Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию.

Остальные – ждем, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам.

– Какова ситуация с Михаилом Кержаковым, у которого заканчивается контракт? Что с Алипом – будет ли продлена аренда или клуб его выкупит?

– Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной сборной, поэтому присоединится к нам чуть позже.

Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона – надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами.

По Мише – у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович [Медведев] после возвращения будет разговаривать с Мишей по продлению сотрудничества.

И мы поговорим. Думаю, в самое ближайшее будущее будет понимание по Мише.

  • Алип в составе «Зенита» провел 12 матчей.
  • Кержаков в прошедшем сезоне пропустил 24 гола в 25 играх.

Еще по теме:
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ 1
Мостовой перейдет в «Локомотив» 10
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Алип Нуралы Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1655120798
== насколько я понимаю == Нда..., ноу коммент..
Ответить
polt
1655122387
Бла-бла-бла...
Ответить
Главные новости
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
14
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
4
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
10
Все новости
Все новости
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
1
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
7
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
29
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
16
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
14
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+