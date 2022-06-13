Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?

Семак высказался о будущем Кержакова и Алипа в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сроки возвращения легионеров в команду, а также будущее вратаря Михаила Кержакова и защитника Нуралы Алипа.

– Приедут ли легионеры все вместе или по отдельности? Есть ли определенность, когда команда соберется в полном составе?

– На сегодняшний день полного понимания нет. Приедут не все вместе – это связано с логистикой.

Барриос приедет чуть позже, потому что он уехал позже, чем другие наши иностранцы. Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию.

Остальные – ждем, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам.

– Какова ситуация с Михаилом Кержаковым, у которого заканчивается контракт? Что с Алипом – будет ли продлена аренда или клуб его выкупит?

– Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной сборной, поэтому присоединится к нам чуть позже.

Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона – надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами.

По Мише – у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович [Медведев] после возвращения будет разговаривать с Мишей по продлению сотрудничества.

И мы поговорим. Думаю, в самое ближайшее будущее будет понимание по Мише.

  • Алип в составе «Зенита» провел 12 матчей.
  • Кержаков в прошедшем сезоне пропустил 24 гола в 25 играх.

Новости по теме
В «Зените» отреагировали на новость о том, что киргизская компания будет шить клубную форму
Форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана 9
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита» 1
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:33
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4883

    polt 52 минуты назад

    Бла-бла-бла...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7100

    BarStep 1 час назад

    == насколько я понимаю ==

    Нда...,
    ноу коммент..

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11