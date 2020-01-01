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Точилин: «Фрайбург» может стать для Фомина трамплином в топ-клуб. На его месте я бы перешел»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию об интересе «Фрайбурга» к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

«Фрайбург» может стать трамплином в топ-клуб, поэтому это хороший вариант для Фомина. Особенно, если учесть тот факт, что наши клубы в предстоящем сезоне не будут участвовать в еврокубках.

Игры в топовом чемпионате, разумеется, пойдут на пользу любому футболисту. Я бы согласился на такое предложение, что касается Фомина, то я не буду ему ничего советовать, у него своя голова на плечах», – сказал Точилин.

  • В прошедшем сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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