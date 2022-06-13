Точилин: «Фрайбург» может стать для Фомина трамплином в топ-клуб. На его месте я бы перешел»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию об интересе «Фрайбурга» к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

«Фрайбург» может стать трамплином в топ-клуб, поэтому это хороший вариант для Фомина. Особенно, если учесть тот факт, что наши клубы в предстоящем сезоне не будут участвовать в еврокубках.

Игры в топовом чемпионате, разумеется, пойдут на пользу любому футболисту. Я бы согласился на такое предложение, что касается Фомина, то я не буду ему ничего советовать, у него своя голова на плечах», – сказал Точилин.