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Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем Реброва и Ещенко после смены главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, чем будут заниматься бывшие футболисты команды Артем Ребров и Андрей Ещенко.

«Ребров останется в качестве помощника спортивного директора. Он также будет помогать ему в работе с командой. Не только с основной, но и с молодежной.

Также мы хотим сохранить Ещенко в структуре клуба. Пока не готов сказать по месту, это может быть первая или молодeжная команда», – сказал Мележиков.

  • Ребров – технический координатор «Спартака».
  • Ещенко – член тренерского штаба.
  • В четверг «Спартак» покинул главный тренер Паоло Ваноли, вместо него назначили Гильермо Абаскаля.

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Источник: «Матч ТВ»

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