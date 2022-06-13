Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем Реброва и Ещенко после смены главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, чем будут заниматься бывшие футболисты команды Артем Ребров и Андрей Ещенко.

«Ребров останется в качестве помощника спортивного директора. Он также будет помогать ему в работе с командой. Не только с основной, но и с молодежной.

Также мы хотим сохранить Ещенко в структуре клуба. Пока не готов сказать по месту, это может быть первая или молодeжная команда», – сказал Мележиков.