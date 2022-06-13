«Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно». Мележиков – о возвращении легионеров в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не знает, вернутся ли в клуб иностранные футболисты, которые были в аренде в других командах.
«Предлагаю дождаться решения ФИФА. Исходя из этой информации будем уже решать. Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно.
Также обо всех футболистах можно будет спросить у спортивного директора на пресс-конференции», – сказал Мележиков.
- Джордан Ларссон (АИК);
- Алекс Крал («Вест Хэм»);
- Гус Тиль («Фейенорд»);
- Йоррит Хендрикс («Фейенорд»);
- Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе»);
- Айртон («Фламенго»).
Источник: «Матч ТВ»