«Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно». Мележиков – о возвращении легионеров в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не знает, вернутся ли в клуб иностранные футболисты, которые были в аренде в других командах.

«Предлагаю дождаться решения ФИФА. Исходя из этой информации будем уже решать. Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно.

Также обо всех футболистах можно будет спросить у спортивного директора на пресс-конференции», – сказал Мележиков.