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«Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно». Мележиков – о возвращении легионеров в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не знает, вернутся ли в клуб иностранные футболисты, которые были в аренде в других командах.

«Предлагаю дождаться решения ФИФА. Исходя из этой информации будем уже решать. Сейчас на кофейной гуще гадать бесполезно.

Также обо всех футболистах можно будет спросить у спортивного директора на пресс-конференции», – сказал Мележиков.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15913

    ilichkadr 1 час назад

    Смысл возвратится есть только у Айртона и Роши. Зарплаты футболистов в Бразилии смешные, хватает только на тюремную пайку.

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    Рейтинг: +10148

    "supermax" 1 час назад

    Наверное не нужно... Тем более многие не хотят вернуться

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