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«Осталось назначить судью из Санкт-Петербурга». Нигматуллин – о матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение РФС провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», – сказал Нигматуллин.

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Источник: Metaratings

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Комментарии26
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    Рейтинг: +10530

    Алексей З 2 минуты назад

    Зачем ?
    Там в рукаве верные Мешков, Москалев и Иванов. По-любому кто-то из них или в поле или на ВАР е будет.

    1
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    Рейтинг: +15893

    Cleaner 21 минуту назад

    Судью из Питера? А что, хорошая идея!..)))

    0
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    Рейтинг: +10144

    "supermax" 29 минут назад

    Хватит накидывать им идеи

    2
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka 30 минут назад

    Когда судей из Москвы назначали на матчи Зенита с московскими командами , когда матчи за суперкубок играли в Москве , кто-нибудь слышал комментарии этого Набиулина ? Где он был , почему молчал ?

    0
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    Рейтинг: +23212

    JTherry 38 минут назад

    "ситуация не очень красивая для российского футбола..."
    ...для бомжеграда нет понятий "спортивный принцип" и "приличия"... тот же судейский корпус выполнит все, что ему прикажут Миллер и Дюк-нах, с лицом "честного пионэра"...

    4
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > JTherry 26 минут назад

    А чего поле на "Газпром Арене" какое-то особое , дающее приемущество Зениту ? Мож там раздвижная крыша давит на соперников Зенита ?
    С чего такой кипеж ? Просто нужен повод ...

    0
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    Рейтинг: +23212

    JTherry > Barmaleushka 7 минут назад

    если бы стадион в Питере был изначально, как в ЛЧ, был указан в регламенте Суперкубка, вопросов не было бы... а когда вопрос о стадионе "продавливают" в РФС с помощью админресурса Alesha & Co, за месяц до матча из-за того, что соперником стал Спартак, то собственно и возникает отторжение от подобных "решений" с улицы Народной, 7... да, и по поводу "давления крыши" - давит "газовая" госкрыша, это отмечают и понимают все болельщики и всех клубов, не только Спартака...) вираж первый объявил бойкот fan-ID, и первый же от него отказался, бомжи не умеют держать слово...

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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > JTherry 6 минут назад

    А чего фан-уйди уже ввели в строй на ГпА ?

    0
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    Рейтинг: +4309

    PAREVG. > JTherry 4 минуты назад

    Еще они говорили, что в цветах Зенита нет черного.

    А теперь тешат себя самообманом, что это латиносы, хотя расовая принадлежность к территориальной отношения не имеет...

    1
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > PAREVG. 53 секунды назад

    Да , а ещё земляным червяком !

    0
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    Рейтинг: +162

    АлексМак 42 минуты назад

    придурок

    1
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    Рейтинг: +434

    Завулон new new 57 минут назад

    "Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга"
    Заодно увеличить ворота Спартака , и Хоттабыча подключит, чего мелочиться.

    0
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 1 час назад

    Вот смотришь на все это. и думаешь. да что же делается в нашем футболе, почему ПРОМКВАС, все прихватил в нашей спортивной стране и тащит бомжатник постоянно к чемпионству мало того теперь он ПРОМКВАС. решает где должны проводится матчи и кто их должен судить. ну просто смех что творится в нашем футболе, просто бомжатник воняет всё сильнее, не могу забыть их банер про Яшина, не прощу им этой подлости

    7
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

    не воняй над НЕВОЙ

    4
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 > Semushkin Roman Valerievi 52 минуты назад

    Даааа, ну бомжатская помойка. воняет на весь культурный город

    6
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    Рейтинг: +10144

    "supermax" > Suvorov51 31 минуту назад

    Не долго это существо воняло... Ахах

    2
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > Suvorov51 23 минуты назад

    Не забуду баннер про "блокадных крыс" ! Давить вас надо гадов , извращуг конченнных .

    0
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    Рейтинг: +6720

    Из Твери Леха 1 час назад

    Сезон еще не начался, а за спартак уже стыдно.

    5
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 > Из Твери Леха 51 минуту назад

    А что в Калинене тоже воняет, как и на Неве

    2
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    Рейтинг: +1123

    Дубина 1 час назад

    Газпромом все куплено

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    Рейтинг: +1216

    Узб@гоеный > Дубина 1 час назад

    Филл, тебе лучше идет гавкать. гыгыгы

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