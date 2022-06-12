«Осталось назначить судью из Санкт-Петербурга». Нигматуллин – о матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение РФС провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», – сказал Нигматуллин.