«Осталось назначить судью из Санкт-Петербурга». Нигматуллин – о матче «Зенита» со «Спартаком»

Зачем ?
Там в рукаве верные Мешков, Москалев и Иванов. По-любому кто-то из них или в поле или на ВАР е будет.
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение РФС провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.
Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», – сказал Нигматуллин.
- «Спартак» может бойкотировать Суперкубок.
- Клубу не нравится, что матч будет сыгран в Санкт-Петербурге.