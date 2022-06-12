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  • «Осталось назначить судью из Санкт-Петербурга». Нигматуллин – о матче «Зенита» со «Спартаком»

«Осталось назначить судью из Санкт-Петербурга». Нигматуллин – о матче «Зенита» со «Спартаком»

12 июня 2022, 21:12
21

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение РФС провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», – сказал Нигматуллин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Нигматуллин Руслан
Комментарии (21)
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Беспонтий
1655058195
ушастое гамно какое твоё дело крути свои пластинки
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PAREVG.
1655058983
А смысл??? Весь Российский футбол, включая судейский корпус и ВАР, принадлежит газпрому, так что, без разницы кто будет судить. Хотя, если арбитр будет из Ленинграда, можно сэкономить на командировочных, билетах, гостинице и т.д.
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neveldomha
1655059020
Свинки уже обделались, так что судья может быть любой
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житель СПб
1655059466
Надеюсь, что матч все таки перенесут в нейтральный город.
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Из Твери Леха
1655060393
Сезон еще не начался, а за спартак уже стыдно.
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АлексМак
1655062427
придурок
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JTherry
1655062688
"ситуация не очень красивая для российского футбола..." ...для бомжеграда нет понятий "спортивный принцип" и "приличия"... тот же судейский корпус выполнит все, что ему прикажут Миллер и Дюк-нах, с лицом "честного пионэра"...
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"supermax"
1655063181
Хватит накидывать им идеи
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Garrincha58
1655114449
иди диджействуй футбол это не твоё ещё один хрюкан
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slavа0508
1655133288
Простой полный бред проводит матч на стадионе одной из команд ...
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