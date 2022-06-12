Радимов – Зареме: «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Зарема ранее сравнила матч за Суперкубок России против «Зенита» с гастролями.

На «Газпром Арене» ради матча клубов 9 июля был перенесен концерт «Руки Вверх!».

Салихова написала, что Промес и Николсон разучивают слова группы.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй».

«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», – сказал Радимов.