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Радимов – Зареме: «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

  • Зарема ранее сравнила матч за Суперкубок России против «Зенита» с гастролями.
  • На «Газпром Арене» ради матча клубов 9 июля был перенесен концерт «Руки Вверх!».
  • Салихова написала, что Промес и Николсон разучивают слова группы.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй».

«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», – сказал Радимов.

  • «Спартак» может бойкотировать Суперкубок.
  • Причина – место проведения. Клубу не нравится, что матч будет сыгран в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 20:11
Комментарии12
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    Рейтинг: +15893

    Cleaner 15 минут назад

    Буланов – Зареме: «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?»

    0
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka 1 час назад

    Ух , у свиноты как разных мастей бомбануло то . ))))))))))))))))))))

    5
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    Рейтинг: +2809

    FRZZ 1 час назад

    На чужой каравай рот не разевай.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    SinyaaPyll 2 часа назад

    Ясно короче. Вся эта возня с Суперкубком - ни что иное, как вирусная реклама концерта "Руки вверх".

    1
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    Рейтинг: +501

    чаппай 2 часа назад

    Можно и по ябальничку в темной парадной отхватить за такое

    3
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > чаппай 20 минут назад

    Толпой , в тёмной парадной кого-то подкараулить - это по спартаковски .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +629

    Suvorov51 2 часа назад

    А ведь и правда, видимо принял лишную румку и плетет что попало. хотя Буланов- радимов умом не отличается, ну а то что он всегда гадит Спартаку, это его болезнь, так озлобленный бомжик вонючий и пахочий, хотя о себе очень высокого мнения, а так не ума ине .... , да и откуда он может взяться и работника ПРОМКВАСА

    4
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    Рейтинг: +4347

    mopecekca 2 часа назад

    живет бедный алкаш в Питере...никому на *** не нужен, всеми забытый неудачник......и тут тема: Спартак!!!

    7
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    Рейтинг: +7638

    vladik12 2 часа назад

    Больше не наливаем Буланову. Он отмечает 15-е место "Зенита-2".

    11
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    Рейтинг: +15198

    Barmaleushka > vladik12 19 минут назад

    А вы ему наливаете ? А кто тогда наливает Федунихе ?

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    Рейтинг: +42

    rac531 2 часа назад

    Уровень этого чудилы впечатляет)
    Хотя все стандартно - ведь он из Питео=ра, гимном еоторого является песня "В Питер пить, пить, пить", а на мосты разукрашивают изображением фаллоса)

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    Рейтинг: +361

    Salt-N-Pepa 3 часа назад

    Радимов походу уже принял на грудь. Владик известный алкаш.

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