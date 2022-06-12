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Зарема – о матче за Суперкубок: «Квинси и Шамар учат песню «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Мартинс – «Ну где же вы, девчонки?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала проведение матча за Суперкубок России против «Зенита» на «Газпром Арене». Ради этого был перенесен концерт группы «Руки Вверх!».

«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы « Руки Вверх!» туда «пригласили».

«Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни – «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки?» – сказала Салихова.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: Sport24

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Комментарии14
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    Рейтинг: +371

    Salt-N-Pepa 12 минут назад

    Судя по комментариям ядовитым бомжам с берегов невы нужно вручать каждый год утешительный приз — "Кубок нытика" в виде деревянного члена Дзюбы.

    0
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    Рейтинг: +15841

    ilichkadr > Salt-N-Pepa 1 минуту назад

    Ты-то чего к бомжам пристраиваешься? Хочешь подержаться за "Кубок нытика" в виде деревянного члена Дзюбы, так сказать стать соучастником, а Salt-N-Pepa?
    P.S. Не забудь фото выложить.

    0
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    Рейтинг: +574

    Solist345345 17 минут назад

    Тренироваться не пробовали?

    0
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    Рейтинг: +16904

    Garrincha58 46 минут назад

    она думает что она с острила никому уже не смешно читать её глупую писанину

    2
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    Рейтинг: +2042

    kvm 1 час назад

    дайте ей в руки обычный микрофон, а не кожаный...

    2
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    Рейтинг: +15841

    ilichkadr 1 час назад

    Концертмейстер Зарема, с почином!
    "репетируют «Ну где же вы, девчонки?"
    Надо репетировать и обратный путь. "Не плачь девчонка". Ну, в смысле Спартак вернётся, ты только жди.........

    1
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    Рейтинг: +546

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    АХАХХАХА!!!! Тролят бомжарник

    4
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    Рейтинг: +15841

    ilichkadr > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Ага....вот только башкирка не подумала, что сама себя неудачно потролила. Бомжам как-то всё равно на кого смотреть, поскольку будет весело с обоими.

    1
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    Рейтинг: +6736

    mamba9090909 > Сделаны из Дерева 57 минут назад

    Тролит она сама себя, не понимая этого.)) В "Лужники" ведь тоже два концерта и в это же время. Только в "Лужники" не стали отменять концерт и отказали в проведении матча, а в Питере музыкантам предоставили другую площадку. К тому же, на "Газпром Арена" выдвижные поля. И игровое поле, подготовленное к матчу, не будет задействовано, оно отдыхает. А Зарема лишний раз показала, что футбол для неё, одни сплошные гастроли. И команда, для неё, балаган комедиантов.

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    Рейтинг: +15841

    ilichkadr > mamba9090909 29 минут назад

    Лужники просто послали народную и всего делов. Предвижу реплику хрюканов, что была команда свыше провести финал в Питере.

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    Рейтинг: +7857

    R_a_i_n > ilichkadr 19 минут назад

    Т.е. ты считаешь, что команды не было?

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    Рейтинг: +15841

    ilichkadr > R_a_i_n 12 минут назад

    Здесь одна команда, которая уполномочена принимать решение - РФС. Ты ещё скажи, что киндер-сюрприз по просьбе верховного позвонил Миллеру. а тот Дюкову.
    P.S. Тьфу, писать противно. не то, что осознавать выше написанное.........

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    Рейтинг: +39071

    Project Бабангида 1 час назад

    "крошка моя! мы по тебе скучали"

    5
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    Рейтинг: +23186

    JTherry > Project Бабангида 19 минут назад

    "Потому что есть Алешка у тебя" - зашло...) надо ее гимном бомжей сделать...

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