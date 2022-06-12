Зарема – о матче за Суперкубок: «Квинси и Шамар учат песню «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Мартинс – «Ну где же вы, девчонки?»

Судя по комментариям ядовитым бомжам с берегов невы нужно вручать каждый год утешительный приз — "Кубок нытика" в виде деревянного члена Дзюбы.
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала проведение матча за Суперкубок России против «Зенита» на «Газпром Арене». Ради этого был перенесен концерт группы «Руки Вверх!».
«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы « Руки Вверх!» туда «пригласили».
«Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни – «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки?» – сказала Салихова.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.