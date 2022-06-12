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  • Зарема – о матче за Суперкубок: «Квинси и Шамар учат песню «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Мартинс – «Ну где же вы, девчонки?»

Зарема – о матче за Суперкубок: «Квинси и Шамар учат песню «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Мартинс – «Ну где же вы, девчонки?»

12 июня 2022, 11:18
47

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала проведение матча за Суперкубок России против «Зенита» на «Газпром Арене». Ради этого был перенесен концерт группы «Руки Вверх!».

«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы « Руки Вверх!» туда «пригласили».

«Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни – «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки?» – сказала Салихова.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (47)
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Project Бабангида
1655022117
"крошка моя! мы по тебе скучали"
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ilichkadr
1655022939
Концертмейстер Зарема, с почином! "репетируют «Ну где же вы, девчонки?" Надо репетировать и обратный путь. "Не плачь девчонка". Ну, в смысле Спартак вернётся, ты только жди.........
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kvm
1655023493
дайте ей в руки обычный микрофон, а не кожаный...
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Garrincha58
1655024554
она думает что она с острила никому уже не смешно читать её глупую писанину
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Solist345345
1655026326
Тренироваться не пробовали?
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Salt-N-Pepa
1655027623
Снизу вы можете наблюдать типичных особей из подгруппы " бомжепитек не разумный". Отличаются крайней агрессивностью, вызванной не развитым головным мозгом, крайне глупы и примитивны, интереса для науки не представляю т.
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BarStep
1655033384
Даа, девочка моя, зависть - штука коварная... А женская зависть, основанная на деструктивных эмоциях, ещё к тому же и опасна.. А исходящая от публичного человека - опасна для общества в целом.. Думаю, что на эти "забавы" зазнобы типа владельца самого популярного ФК РФ (без сарказма), пора обратить внимание компетентным органам (здесь тоже без сарказма)...
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Беспонтий
1655035094
"Крошка моя, я по тебе скучаю я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала.." и 7-1 перечитала
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Fialet
1655035162
Я не понял, бойкот опять отменяется? Ну это уже совсем не солидно, только языком треплются.
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житель СПб
1655047831
Каждый новый комментарий этой неглупой, красивой и обеспеченной женщины - расстраивает. Она способна на более достойные реплики...
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