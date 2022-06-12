Григорий Иванов: «Дай бог, чтобы Помазун остался в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов хочет сохранить вратаря Илью Помазуна. Он принадлежит ЦСКА.
«Помазун не наш футболист, он принадлежит ЦСКА на данный момент. Мы ведем переговоры с армейцами. Дай бог, чтобы Илью отпустили к нам, и он продолжил выступать за «Урал». Я надеюсь, что он продолжит выступать за нас», – сказал Иванов.
- 25-летний Помазун стоит 1,8 миллиона евро.
- В минувшем сезоне РПЛ вратарь провел 26 матчей, пропустил 30 голов.
- Помазун впервые оказался в «Урале» в 2020 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»