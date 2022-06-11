«Арсенал» планирует купить Милинковича-Савича за 42+ миллиона

«Арсенал» намерен усилить среднюю линию полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport, сумма трансфера может составить 42+ миллиона фунтов стерлингов.
Другой возможный претендент на серба – «Ньюкасл».
- 27-летний Милинкович-Савич играет в Риме с 2015 года.
- Он брал с командой Кубок Италии.
- В минувшем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 37 матчей, забил 11 голов, сделал столько же ассистов.
Источник: твиттер Transfer News Central