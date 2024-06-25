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    Мостовой раскритиковал полузащитника сборной Сербии

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре хавбека саудовского «Аль-Хиляля» и национальной команды Сербии Сергея Милинкович-Савича на Евро-2024.

    «Удивила меня Сербия. Прошла по грани, была в минуте от вылета. Как спасли ничью? Потрясающий матч! А Грузия, упустившая в добавленное время шикарный момент?! Удивили шотландцы – которые в первом туре были одной командой, а во втором предстали совсем другой. Цепкой, обученной, волевой.

    Были и индивидуальные открытия. Милинкович-Савич, известный футболист, в эпизоде с голом в сербские ворота умудрился проколоться дважды. Демонстративно недоработал!

    Впрочем, для меня он никогда звездой не был. Я наблюдал за Милинковичем еще в «Лацио». Вроде атакующий полузащитник – а статистика как у обороняющегося игрока. Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», – написал Мостовой.

    • Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с 2015 по 2023 годы.
    • В матче 1-го тура с Англией (0:1) Милинкович-Савич провел за Сербию полный матч. В игре со Словенией (1:1) он вышел на замену на 64-й минуте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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