Мостовой раскритиковал полузащитника сборной Сербии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре хавбека саудовского «Аль-Хиляля» и национальной команды Сербии Сергея Милинкович-Савича на Евро-2024.

«Удивила меня Сербия. Прошла по грани, была в минуте от вылета. Как спасли ничью? Потрясающий матч! А Грузия, упустившая в добавленное время шикарный момент?! Удивили шотландцы – которые в первом туре были одной командой, а во втором предстали совсем другой. Цепкой, обученной, волевой.

Были и индивидуальные открытия. Милинкович-Савич, известный футболист, в эпизоде с голом в сербские ворота умудрился проколоться дважды. Демонстративно недоработал!

Впрочем, для меня он никогда звездой не был. Я наблюдал за Милинковичем еще в «Лацио». Вроде атакующий полузащитник – а статистика как у обороняющегося игрока. Ему не так давно исполнилось 29, а итальянский чемпионат уже променял на Саудовскую Аравию. Это тоже показатель! Ясно, что поехал не за футболом, а за деньгами», – написал Мостовой.