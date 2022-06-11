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  • «Только нытье одно». Широков – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

«Только нытье одно». Широков – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

11 июня 2022, 15:29
15

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поддержал решение исполкома РФС отдать Санкт-Петербургу право провести матч за Суперкубок России.

«Провести матч в Санкт-Петербурге – правильное решение. У нас есть ещe стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить?

Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придeт?

Намeки «Спартака» о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и разговоры все закончила. А здесь только нытьe одно», – сказал Широков.

  • Игра запланирована на 9 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Широков Роман
Комментарии (15)
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B.G.
1654951060
Мнение уголовника и быдлана - не интересует!
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Artemka444
1654952524
Праильно, только ноют и ноют!!!!
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Viper for CSKA
1654952728
Нашли авторитетного эксперта. Кто следующий? Кокорин, Мамаев? Или может сразу сидящие на зоне уголовники?
Ответить
АлексМак
1654955029
Правильно, Роман!
Ответить
шахта Заполярная
1654959744
Это же надо было уродиться такой мразью.
Ответить
Снег
1654960259
Ты почему ещё не за решёткой? Опять откупился?
Ответить
nik55
1654961957
твой высер что бы напомнить о себе
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ААМ
1654966367
СПАМ это в переводе мусор и потому нечему удивляться
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_Marqella_
1654969178
Что есть то есть,одни нытики...
Ответить
порт
1654972470
О как свинолюбы обрушились на Широкова.
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