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«Только нытье одно». Широков – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поддержал решение исполкома РФС отдать Санкт-Петербургу право провести матч за Суперкубок России.

«Провести матч в Санкт-Петербурге – правильное решение. У нас есть ещe стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить?

Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придeт?

Намeки «Спартака» о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и разговоры все закончила. А здесь только нытьe одно», – сказал Широков.

  • Игра запланирована на 9 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +535

    Сделаны из Дерева 24 минуты назад

    Зачем этого ублюдка уголовника ваще вылаживать слова?

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    Рейтинг: +153

    АлексМак 35 минут назад

    Правильно, Роман!

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    Рейтинг: +582

    SinyaaPyll 53 минуты назад

    Думал, скажет: можете дома сидеть, епт.

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    Рейтинг: +6056

    Viper for CSKA 1 час назад

    Нашли авторитетного эксперта. Кто следующий? Кокорин, Мамаев? Или может сразу сидящие на зоне уголовники?

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    Рейтинг: +1260

    Artemka444 1 час назад

    Праильно, только ноют и ноют!!!!

    0
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    Рейтинг: +10503

    Алексей З 1 час назад

    Думал, а кто ещё не высказался по поводу Спартака?
    Ну куда же без тебя ху...рыги ?
    Бомбардир , а что так дозируешь ?
    Собири всех и выложи , а мы посмеёмся, как вы газпромовские печеньки отрабатываете.
    Спартак будет всегда , а вас блд скоро и не вспомнят.

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    Рейтинг: +234

    rzfxgsk 1 час назад

    вот и ещё один лизнул...Широков ))... предыдущие лизуны: Аршавин, Быстров , Канчельскис... Кто следующий? )))

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    Рейтинг: +2238

    B.G. 1 час назад

    Мнение уголовника и быдлана - не интересует!

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    Рейтинг: +967

    jek718875 1 час назад

    С кем обыгрывать, Широкого в составе нет

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    Рейтинг: +4321

    mopecekca 1 час назад

    тебя не посадили еще?...жополиз

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