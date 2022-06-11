«Только нытье одно». Широков – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поддержал решение исполкома РФС отдать Санкт-Петербургу право провести матч за Суперкубок России.

«Провести матч в Санкт-Петербурге – правильное решение. У нас есть ещe стадионы, на которых можно 70 тысяч разместить?

Был выбор между Петербургом, Нижним и Казанью? Ну и где больше народу придeт?

Намeки «Спартака» о бойкоте матча? Слушайте, во времена Старостина, Бескова или Романцева команда бы приехала, обыграла и разговоры все закончила. А здесь только нытьe одно», – сказал Широков.