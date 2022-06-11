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  • Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга местом проведения матча за Суперкубок (РБК)

Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга местом проведения матча за Суперкубок (РБК)

11 июня 2022, 14:14
42

Появились новые подробности о выборе места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «РБК Спорт», давление со стороны московского клуба повлияло на итоги голосования.

Когда на заседании Бюро исполкома РФС проходило обсуждение, жалобы и угрозы «Спартака» упоминались.

«Один из членов исполкома задал вопрос, имеются ли какие-то формальные основания отказать Питеру, кроме истерики со стороны «Спартака»?

Все, без исключений, члены бюро осудили публичное давление со стороны руководства «Спартака». Его называли беспрецедентным, недопустимым и вообще шантажом.

В итоге даже те, кто изначально был готов отстаивать интересы Нижнего Новгорода, согласились, что голосование в пользу нейтрального города породит опасный прецедент», – сообщил источник РБК.

В итоге пять членов исполкома РФС проголосовали за Санкт-Петербург и только два – за Нижний Новгород. Хотя до прений поддержка была равная: три – за Петербург, три – за Нижний, один – воздержался.

Впрочем, ситуация с недовольством «Спартака» не была единственным весомым фактором. Также учитывались финансовая сторона («Газпром Арена» принесет больше доходов) и уровень организационной готовности города.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (42)
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Salt-N-Pepa
1654947133
У бдзенита гигантский админресурс. Так и так продавили бы питер. В крайнем случае назначили бы ручного судейку на матч. И всё как обычно решили деньги Дюкова и лёши миллера. Позорище!(
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neim
1654947345
Ну так и правильно, не фиг было первыми зудеть про свой стадион в Москве. Вот и получили за своё нытьё.
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GoldPlayFIFARus9
1654948898
Получается сами себе вырыли могилу)) «Один из членов исполкома задал вопрос, имеются ли какие-то формальные основания отказать Питеру, кроме истерики со стороны «Спартака»? В итоге даже те, кто изначально был готов отстаивать интересы Нижнего Новгорода, согласились, что голосование в пользу нейтрального города породит опасный прецедент», – сообщил источник РБК.
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1654948941
А вообще интересно, когда 90+% матчей за СК проходил в Мск Спартак это никак не смущало?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1654951780
Компенсация за отмену матча финала ЛЧ.
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Dizgen
1654954495
Сказочные д.......***
Ответить
АлексМак
1654954657
Стадион просто подготовлен и организационная часть будет на высоте, раз не срослось с финалом ЛЧ, вот его и выбрали. Зенит же в Москве играл несколько раз,- какие проблемы? А Спартак только ноет, больше уже ничего не умеет, и с такими предъявами, РФСу нужно уже серьёзно задумываться об обращении к Федуну (не Зареме придурочной, конечно), о полном роспуске Спартака, как о дискредитирующем и разлагающем отечественный футбол, клубе., благодаря нескольким своим топ- менеджерам и нескольким игрокам....Хотя нормальные то тоже есть...Но в семье не без урода. Или Фудун должен заткнуть свою Зарему, как уважающий себя мужик..., и утихомирить некоторых в клубе, если так, и всё норм. будет.
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ВасяК
1654955987
Также нам добавили пять лет к пенсии!!!
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Снег
1654959867
Питерские, а вы, однако, трУсы! И только большие люди из вашего города и НАРОДНЫЙ газ удерживают вас на плаву... Только Павел Фёдорович смог вас заставить работать и сделал чемпионом. Друго такого тренера для вас не будет НИКОГДА. Только ДЕНЬГИ народа , прибранные газпромом помогают вам чемпионствовать.
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Азбука
1654963781
Сколько раз Зенит играл в Москве и это считалось нормально, но тут решили проводить матч на Газпром-арене. И тут началось....
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