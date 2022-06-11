Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга местом проведения матча за Суперкубок (РБК)

Появились новые подробности о выборе места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «РБК Спорт», давление со стороны московского клуба повлияло на итоги голосования.

Когда на заседании Бюро исполкома РФС проходило обсуждение, жалобы и угрозы «Спартака» упоминались.

«Один из членов исполкома задал вопрос, имеются ли какие-то формальные основания отказать Питеру, кроме истерики со стороны «Спартака»?

Все, без исключений, члены бюро осудили публичное давление со стороны руководства «Спартака». Его называли беспрецедентным, недопустимым и вообще шантажом.

В итоге даже те, кто изначально был готов отстаивать интересы Нижнего Новгорода, согласились, что голосование в пользу нейтрального города породит опасный прецедент», – сообщил источник РБК.

В итоге пять членов исполкома РФС проголосовали за Санкт-Петербург и только два – за Нижний Новгород. Хотя до прений поддержка была равная: три – за Петербург, три – за Нижний, один – воздержался.

Впрочем, ситуация с недовольством «Спартака» не была единственным весомым фактором. Также учитывались финансовая сторона («Газпром Арена» принесет больше доходов) и уровень организационной готовности города.