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Давление «Спартака» повлияло на выбор Петербурга местом проведения матча за Суперкубок (РБК)

Появились новые подробности о выборе места проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «РБК Спорт», давление со стороны московского клуба повлияло на итоги голосования.

Когда на заседании Бюро исполкома РФС проходило обсуждение, жалобы и угрозы «Спартака» упоминались.

«Один из членов исполкома задал вопрос, имеются ли какие-то формальные основания отказать Питеру, кроме истерики со стороны «Спартака»?

Все, без исключений, члены бюро осудили публичное давление со стороны руководства «Спартака». Его называли беспрецедентным, недопустимым и вообще шантажом.

В итоге даже те, кто изначально был готов отстаивать интересы Нижнего Новгорода, согласились, что голосование в пользу нейтрального города породит опасный прецедент», – сообщил источник РБК.

В итоге пять членов исполкома РФС проголосовали за Санкт-Петербург и только два – за Нижний Новгород. Хотя до прений поддержка была равная: три – за Петербург, три – за Нижний, один – воздержался.

Впрочем, ситуация с недовольством «Спартака» не была единственным весомым фактором. Также учитывались финансовая сторона («Газпром Арена» принесет больше доходов) и уровень организационной готовности города.

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Источник: «РБК Спорт»

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Сегодня, 14:14
Комментарии23
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    Рейтинг: +986

    ВасяК 17 минут назад

    Также нам добавили пять лет к пенсии!!!

    0
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    Рейтинг: +153

    АлексМак 39 минут назад

    Стадион просто подготовлен и организационная часть будет на высоте, раз не срослось с финалом ЛЧ, вот его и выбрали. Зенит же в Москве играл несколько раз,- какие проблемы? А Спартак только ноет, больше уже ничего не умеет, и с такими предъявами, РФСу нужно уже серьёзно задумываться об обращении к Федуну (не Зареме придурочной, конечно), о полном роспуске Спартака, как о дискредитирующем и разлагающем отечественный футбол, клубе., благодаря нескольким своим топ- менеджерам и нескольким игрокам....Хотя нормальные то тоже есть...Но в семье не без урода. Или Фудун должен заткнуть свою Зарему, как уважающий себя мужик..., и утихомирить некоторых в клубе, если так, и всё норм. будет.

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    Рейтинг: +758

    Dizgen 42 минуты назад

    Сказочные д.......***

    0
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    Рейтинг: +2431

    волчарик 1 час назад

    Как всегда из мухи раздули слона.Честно,все равно где будут играть,кроме огорода.И насколько читал изначально Спартак предложил играть в Лужниках(могу ошибаться,за ситуацией следил равнодушно).

    0
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    Рейтинг: +252

    Номэд 1 час назад

    До прений поддержка была равная: три – за Петербург, три – за Нижний, один – воздержался. И тут двоим на карту поступили денежки от гаСпрома...

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    Рейтинг: +2431

    волчарик > Номэд 1 час назад

    Свое сознание не обманешь,конечно есть люди которые продаются.

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    Рейтинг: +985

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Компенсация за отмену матча финала ЛЧ.

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    Рейтинг: +967

    jek718875 1 час назад

    Нужно выходить и мочить Бзенит

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    Рейтинг: +14303

    NewLife 1 час назад

    Оруэлл отдыхает.

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    Рейтинг: +23168

    JTherry > NewLife 13 минут назад

    у бомжа "семеныча" съехала крыша - кто такой Оруэлл..?) может, это - Шариков..?

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    Рейтинг: +6598

    Semenycch 1 час назад

    "Все, без исключений, члены бюро осудили публичное давление со стороны руководства «Спартака». Его называли беспрецедентным, недопустимым и вообще шантажом."
    Браво! Назвали поведение поросни своими словами, хотя слова подобрали несколько мягкие!

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    Рейтинг: +4320

    mopecekca > Semenycch 1 час назад

    как ты вообще живешь в такой лжи??не противно?

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    Рейтинг: +7819

    R_a_i_n > mopecekca 1 час назад

    Как оно вообще живёт?

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    Рейтинг: +2051

    Валерий1965 > R_a_i_n 54 минуты назад

    Вот почему болельщиков Спартака так бесит наличия любого мнения отличного от "правильного"? Вечное стремление оскорбить..... Может за спам только великие укры болеют? Очень похожая реакция)))))

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    Рейтинг: +5673

    GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

    А вообще интересно, когда 90+% матчей за СК проходил в Мск Спартак это никак не смущало?

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