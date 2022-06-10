РФС: «Если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, отмены матча не будет»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что будет, если «Спартак» бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменeн, будем рассматривать другого участника. Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту.

Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», – сказал Дюков.