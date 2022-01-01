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РФС: «Если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, отмены матча не будет»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что будет, если «Спартак» бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменeн, будем рассматривать другого участника. Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту.

Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», – сказал Дюков.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11566

    BRO_football 16 минут назад

    Скорее всего с Зенитом сыграет Сочи как серебряный призёр РПЛ или Динамо как финалист Кубка России.

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    Рейтинг: +6893

    nik55 26 минут назад

    РФС пусть играет сам вместо Спартака

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    Рейтинг: +245

    Боцман52 27 минут назад

    Он сам то понимает, что говорит. Внесите раз и навсегда место проведения матча за Супер кубок в регламент, как, например в Англии, и не будет никаких возражений и бойкотов

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    Рейтинг: +6893

    nik55 > Боцман52 25 минут назад

    тогда откаты будет некому получать

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