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  • РФС: «Если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, отмены матча не будет»

РФС: «Если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, отмены матча не будет»

10 июня 2022, 18:57
8

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что будет, если «Спартак» бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменeн, будем рассматривать другого участника. Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту.

Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», – сказал Дюков.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дюков Александр
Комментарии (8)
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Боцман52
1654879004
Он сам то понимает, что говорит. Внесите раз и навсегда место проведения матча за Супер кубок в регламент, как, например в Англии, и не будет никаких возражений и бойкотов
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nik55
1654879062
РФС пусть играет сам вместо Спартака
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BRO_football
1654879644
Скорее всего с Зенитом сыграет Сочи как серебряный призёр РПЛ или Динамо как финалист Кубка России.
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vladimir-7
1654881898
Чтобы не было никакого конфликта, надо провести игру на нейтральном поле, а РФС и его президент умышленно идут на конфликт между клубами, включая их болельщиков
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_Marqella_
1654884175
Спартак боится обкакаться в очередной раз,по этому такая истерия
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