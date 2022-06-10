Официально: «Нижний Новгород» переименован в «Пари НН»

Бюро исполкома РФС утвердило переименование «Нижнего Новгорода».

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», – говорится в заявлении РФС.