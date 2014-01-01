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Официально: «Нижний Новгород» переименован в «Пари НН»

Бюро исполкома РФС утвердило переименование «Нижнего Новгорода».

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», – говорится в заявлении РФС.

  • «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
  • В мае сообщалось, что клуб планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования.

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +503

    Октавиус 1 минуту назад

    звучит забавно, но за стремление слезть с бюджетной игры респект!

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    Рейтинг: +67

    Бывалый1488 7 минут назад

    Чта?:

    0
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    Рейтинг: +271

    Salt-N-Pepa 14 минут назад

    Дальше что? Фонбет Химки ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10213

    alp 15 минут назад

    а потом, при смене спонсора, опять менять имя ? ))

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    Рейтинг: +2590

    Play 22 минуты назад

    Хах, это шутка такая? Вроде не первое апреля.

    0
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