Официально: «Нижний Новгород» переименован в «Пари НН»

Бюро исполкома РФС утвердило переименование «Нижнего Новгорода».
«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», – говорится в заявлении РФС.
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- В мае сообщалось, что клуб планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования.
Источник: телеграм-канал РФС