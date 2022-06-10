«Кошмар! Чем руководствуются люди?». Мостовой – о новом тренере «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что московскую команду возглавил Гильермо Абаскаль.

«Как оцениваю назначение Абаскаля? Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера.

Чем руководствуются люди, каким принципами? Кажется, что при каждом новом назначении в руководстве хотят, чтобы люди не болели за «Спартак».

Был видеоаналитиком у Эмери? Ещe удивительнее. Все могут тренером: видеоаналитики, водители, журналисты, юристы – вообще все. Зачем людям играть в футбол, когда можно быть режиссeром и возглавить команду?

Мы видим примеры, когда люди не играют и побеждают, но стабильно идти по такому пути... Это показатель самой системы», – заявил Мостовой.