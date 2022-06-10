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  • «Кошмар! Чем руководствуются люди?». Мостовой – о новом тренере «Спартака»

«Кошмар! Чем руководствуются люди?». Мостовой – о новом тренере «Спартака»

10 июня 2022, 13:54
15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что московскую команду возглавил Гильермо Абаскаль.

«Как оцениваю назначение Абаскаля? Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера.

Чем руководствуются люди, каким принципами? Кажется, что при каждом новом назначении в руководстве хотят, чтобы люди не болели за «Спартак».

Был видеоаналитиком у Эмери? Ещe удивительнее. Все могут тренером: видеоаналитики, водители, журналисты, юристы – вообще все. Зачем людям играть в футбол, когда можно быть режиссeром и возглавить команду?

Мы видим примеры, когда люди не играют и побеждают, но стабильно идти по такому пути... Это показатель самой системы», – заявил Мостовой.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (15)
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kostilio
1654861197
В Спартаке вообще думать не умеют
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jek718875
1654862271
Мостовой,ты же знаешь футбол не по-наслышке,чего зря штаны протираешь?
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serppion
1654863268
По-ленински! «Любая кухарка способна управлять государством».
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Назарян
1654863987
спроси это у Заремы ? зачем ей старперы вот и она выбирает молодых
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Taps
1654864598
Ха - ха - ха ... Бгг ... Сотый никчемный тренер спартака. Содержанка его утвердила ?
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rash1959
1654865644
мостовой опять мимо пролетел, ну никак его не видят.
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JTherry
1654865863
"Каррере повезло - оказался в нужное время в нужном месте и взял титул", "Ваноли повезло, оказался в нужном месте в нужное время"... а где же ты был кучерявый царь..?) все место себе ищешь под солнцем ублюдочного срач-тв, лижешь задницу Миллеру...
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NewLife
1654870201
Теперь для меня Мостовой не спартаковец, а газпромовский дворник.
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мы_не_рабы
1654870298
Вот и "бывшие" заговорили, так радеют за родной клуб... Правда, ни слова поддержки, только критика и сарказм. Что мешает Мостовому закончить школу тренеров и возглавить Спартак или какой-нибудь другой клуб? Мешает то, что нужно не просто языком трепать на газпром ТВ, а работать в поте лица и брать на себя ответственность за результат своей работы. А это не так просто, куда проще ни за что не отвечать, а с умным видом раздавать направо и налево своё мнение, выдавая его за единственно правильное.
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zigbert
1654886752
Критиковать то мы все умеем а вот взял бы команду где нибудь в ФНЛ и доказал свою состоятельность. Многие высококлассные тренеры начинали именно с "низов".
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