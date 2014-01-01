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«Кошмар! Чем руководствуются люди?». Мостовой – о новом тренере «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что московскую команду возглавил Гильермо Абаскаль.

«Как оцениваю назначение Абаскаля? Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера.

Чем руководствуются люди, каким принципами? Кажется, что при каждом новом назначении в руководстве хотят, чтобы люди не болели за «Спартак».

Был видеоаналитиком у Эмери? Ещe удивительнее. Все могут тренером: видеоаналитики, водители, журналисты, юристы – вообще все. Зачем людям играть в футбол, когда можно быть режиссeром и возглавить команду?

Мы видим примеры, когда люди не играют и побеждают, но стабильно идти по такому пути... Это показатель самой системы», – заявил Мостовой.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3767

    serppion 7 минут назад

    По-ленински! «Любая кухарка способна управлять государством».

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    Рейтинг: +960

    jek718875 24 минуты назад

    Мостовой,ты же знаешь футбол не по-наслышке,чего зря штаны протираешь?

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    Рейтинг: +217

    kostilio 42 минуты назад

    В Спартаке вообще думать не умеют

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