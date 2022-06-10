⚡️ 33-летний Абаскаль – новый тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

«Гильермо – воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках.

Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» – написала пресс-служба «Спартака».