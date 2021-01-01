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⚡️ 33-летний Абаскаль – новый тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

«Гильермо – воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках.

Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» – написала пресс-служба «Спартака».

  • Вчера клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.
  • Он возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 11:51
Комментарии38
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    Рейтинг: +9223

    САДЫЧОК 2 минуты назад

    Перспективно !

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    Рейтинг: +11959

    ВетеR 4 минуты назад

    очень странное
    решение Абаскаля

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    Рейтинг: +32084

    oyabun 5 минут назад

    Очень интересно, по описанию вроде неплохой перспективный тренер. Вопрос только чем его заманили в Спартак в нынешних то условиях? Очевидно что усиления из за рубежа не будет, Еврокубки тоже в пролете. Видимо очень хорошую ЗП назначили.
    P.S. Однако шустренько подсуетились! Не успело еще кресло Ваноли остыть.. ))

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    Рейтинг: +15768

    ilichkadr 5 минут назад

    Вот сама судьба благоволит Спартаку, чтобы выиграть Суперкубок несмотря ни на что! Даже на Газпром-арене, без визга, без шуму, без пыли..............
    Давай Абаскаль, ты можешь навечно войти в историю Спартака как тренер, который пришёл, увидел, победил!!

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    Рейтинг: +6086

    порт 8 минут назад

    После подписания контракта,сразу начали искать замену, так на всякий случай по привычке.

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    Рейтинг: +120

    Atyrau85 9 минут назад

    добро пожаловать! будет интересно)

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    Рейтинг: +521

    somn 10 минут назад

    Опять на пол-годика?

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    Рейтинг: +215

    kostilio 10 минут назад

    да,уж будет весело

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    Рейтинг: +4152

    Snek 15 минут назад

    Пришёл и абасаль Спартак

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    Рейтинг: +4694

    Красногорск_Фан 17 минут назад

    Новый тренер можно объяснить проигрыш суперкубка новой перестройкой команды.

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    Рейтинг: +23099

    JTherry > Красногорск_Фан 13 минут назад

    раньше времени ванговать не надо, поживем - увидим, что это за перец испанский...

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    Рейтинг: +4694

    Красногорск_Фан > JTherry 8 минут назад

    Согласен. Время рассудит

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