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⚡️ 33-летний Абаскаль – новый тренер «Спартака»

10 июня 2022, 11:51
146

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

«Гильермо – воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках.

Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» – написала пресс-служба «Спартака».

  • Вчера клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.
  • Он возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (146)
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NewLife
1654852359
No name ? Однако, пожелаем успехов, вдруг прокатит.
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Salt-N-Pepa
1654852480
Поменяли дваноли на абосраль. Гы- гы - гы !
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Snek
1654852859
Пришёл и абасаль Спартак
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порт
1654853258
После подписания контракта,сразу начали искать замену, так на всякий случай по привычке.
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oyabun
1654853428
Очень интересно, по описанию вроде неплохой перспективный тренер. Вопрос только чем его заманили в Спартак в нынешних то условиях? Очевидно что усиления из за рубежа не будет, Еврокубки тоже в пролете. Видимо очень хорошую ЗП назначили. P.S. Однако шустренько подсуетились! Не успело еще кресло Ваноли остыть.. ))
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Из Твери Леха
1654856832
33 года! Лучше б Дзюбу назначили))
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zigbert
1654861222
Конечно хотелось бы своего тренера, знающего российский футбол изнутри. Но Абаскаль знал на что идет и в каких жестких рамках ему придется работать. Это делает ему честь. Интересно, какой стиль игры будет прививать Спартаку? Не хотелось бы резких изменений в игре. Конечно испанский стиль подразумевает более атакующий футбол но может быть он будет строить команду исходя из качества, находящихся в составе игроков. Пока ничего не ясно. Удачи тебе Гильермо в Спартаке!
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insider_retro
1654871603
Парень с учёной степенью и свежими мозгами может попробовать разбороновать нашу клубную инертность... А может и нет...
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Боров мясной
1654877909
Зарема выбирала, копия рыжий защитник Кофрие!
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Стас85
1654878708
Зарема все своих клиентов из борделя тащит
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