⚡️ 33-летний Абаскаль – новый тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».
«Гильермо – воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.
Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках.
Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».
Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» – написала пресс-служба «Спартака».
- Вчера клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.
- Он возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.