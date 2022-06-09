«Спартак» потроллил «Баварию», опубликовав выдуманное предложение по трансферу Соболева

«Спартак» пошутил над переговорами между «Баварией» и «Ливерпулем» о переходе Садио Мане.

Сообщалось, что мюнхенский клуб предлагал бонусы в размере 6,5 миллионов фунтов, если сенегалец три сезона подряд будет выигрывать Лигу чемпионов и становиться обладателем «Золотого мяча».

Спартаковцы высмеяли это, опубликовав выдуманное предложение по трансферу Александра Соболева.

«Уважаемый «Спартак». Мы хотели бы сделать предложение по вашему игроку Александру Соболеву. Мы предлагаем за него 1000 евро и следующие бонусы: