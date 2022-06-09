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  • «Спартак» потроллил «Баварию», опубликовав выдуманное предложение по трансферу Соболева

«Спартак» потроллил «Баварию», опубликовав выдуманное предложение по трансферу Соболева

9 июня 2022, 22:37
15

«Спартак» пошутил над переговорами между «Баварией» и «Ливерпулем» о переходе Садио Мане.

Сообщалось, что мюнхенский клуб предлагал бонусы в размере 6,5 миллионов фунтов, если сенегалец три сезона подряд будет выигрывать Лигу чемпионов и становиться обладателем «Золотого мяча».

Спартаковцы высмеяли это, опубликовав выдуманное предложение по трансферу Александра Соболева.

«Уважаемый «Спартак». Мы хотели бы сделать предложение по вашему игроку Александру Соболеву. Мы предлагаем за него 1000 евро и следующие бонусы:

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Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Бавария Соболев Александр
Комментарии (15)
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ВетеR
1654804470
на большее ума не хватило ?(
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Salt-N-Pepa
1654804771
7-1, такова реальность. Просыпайтесь, рабы!
Ответить
moskowcity-petrv
1654805317
Пресс служба в Спартаке дибилы конечно
Ответить
AtticusFinch1
1654809627
Испанский стыд
Ответить
Lilipyt
1654809731
Потом удивляются почему клуб барахтается в низу таблицы
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jek718875
1654826644
Самое правдивое, что Бавария оценивает Соболя в 1000 евро
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Dr.Metal
1654830272
Ничего глупее в жизни не видел
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Беспонтий
1654833034
по глупости изречений команда зеленова превзошла команду зеленского
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ilichkadr
1654841116
Дима вошёл в азарт............
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alp
1654843826
А бавария то в курсе, что есть на свете такой фк как спартак?
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