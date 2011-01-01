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«Спартак» потроллил «Баварию», опубликовав выдуманное предложение по трансферу Соболева

«Спартак» пошутил над переговорами между «Баварией» и «Ливерпулем» о переходе Садио Мане.

Сообщалось, что мюнхенский клуб предлагал бонусы в размере 6,5 миллионов фунтов, если сенегалец три сезона подряд будет выигрывать Лигу чемпионов и становиться обладателем «Золотого мяча».

Спартаковцы высмеяли это, опубликовав выдуманное предложение по трансферу Александра Соболева.

«Уважаемый «Спартак». Мы хотели бы сделать предложение по вашему игроку Александру Соболеву. Мы предлагаем за него 1000 евро и следующие бонусы:

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Источник: твиттер «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +996

    ZAITZEFF2011 1 минуту назад

    И эти люди хотят поднять престиж клуба с помощью фантазий а не реальной работы над своими ошибками.

    0
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    Рейтинг: +1239

    moskowcity-petrv 6 минут назад

    Пресс служба в Спартаке дибилы конечно

    1
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  • ...
    Рейтинг: +15849

    Cleaner 13 минут назад

    Команда, еле удержавшая ДЕСЯТОЕ место в ЧР шутит над Баварией. Стыдно за Спартак...(

    1
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    Рейтинг: +253

    Salt-N-Pepa 15 минут назад

    7-1, такова реальность. Просыпайтесь, рабы!

    1
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    Рейтинг: +11956

    ВетеR 20 минут назад

    на большее ума не хватило ?(

    1
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