Комиссия РПЛ посетила стадион «Факела». Власти заверили, что работы будут завершены в срок

Комиссия РПЛ проверила состояния домашнего стадиона «Факела».

«Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. На арене представители лиги встретились с руководством области.

Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок.

На Центральном стадионе профсоюзов уже демонтировано табло, идeт смена повреждeнных кресел, ведeтся подготовка поля, мачт освещения, раздевалок и иных подтрибунных помещений, зоны повышенной комфортности, выполняются работы по прокладке коммуникаций для СКУД и рекламных LED-панелей, а также приведению арены к соответствию требованиям основного вещателя лиги», – сообщает пресс-служба клуба.