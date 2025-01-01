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Комиссия РПЛ посетила стадион «Факела». Власти заверили, что работы будут завершены в срок

Комиссия РПЛ проверила состояния домашнего стадиона «Факела».

«Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. На арене представители лиги встретились с руководством области.

Губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок.

На Центральном стадионе профсоюзов уже демонтировано табло, идeт смена повреждeнных кресел, ведeтся подготовка поля, мачт освещения, раздевалок и иных подтрибунных помещений, зоны повышенной комфортности, выполняются работы по прокладке коммуникаций для СКУД и рекламных LED-панелей, а также приведению арены к соответствию требованиям основного вещателя лиги», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

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Источник: телеграм-канал «Факела»

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Сегодня, 21:45
Комментарии1
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    Рейтинг: +198

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Жду Факел в рпл. ( Вместе с песнями сектора Газа).

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