Коновалов: «Видел в раздевалке глаза Черчесова и понимал, что нужно выходить и рвать»

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов рассказал о совместной работе с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым в «Амкаре».

«Черчесов амбициозный, требовательный и справедливый. Видел в раздевалке его глаза, уже было понятно, что нужно выходить, рвать, делать свое дело. То, что тренируешь и умеешь. Взгляд — горящие глаза, нужно выходить и побеждать», – сказал Коновалов.