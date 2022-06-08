Лунев: «Зачем вернулся в Петербург? Я зубы делаю просто»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев назвал причину возвращения в Санкт-Петербург.

– Насколько приятно вновь вернуться в Петербург и оказаться на базе «Зенита»?

– О времени в «Зените» только приятные воспоминания. Здесь жена, у нас тут квартира. Так что очень приятно.

– Как так получилось, что вы провели тренировку с женской командой?

– Здесь тренер вратарей Евгений, мы с ним давно начали работать вместе. Просто спросил, есть ли возможность подготовиться, спасибо «Зениту», что не отказали.

– В Петербург приехали просто на время отпуска или ведeте какую-то целенаправленную подготовку?

– Да я зубы делаю просто, на самом деле. За месяц хочу по максимуму всe закончить, потому что это тянется уже три года. Совмещаю приятное с полезным. Я занимаюсь здоровьем, супруга – ребeнком, гуляем, отдыхаем, всe шикарно, погода, благо, хорошая. Ну и тренироваться тоже надо.