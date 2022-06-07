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«Высокий левоногий центральный защитник». Цорн – о трансферной цели «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о трансферных целях клуба на лето.

— Кого будете покупать?

— Помимо высокого нападающего, которого мы уже взяли, нам нужен высокий левоногий центральный защитник, который может сыграть левого центрального и левого флангового. Из трех центральных защитников — Едвай, Магкеев, Мампасси — нет ни одного левши.

— Получается, следуя вашей логике, позиция левого центрального будет вообще без конкуренции, а на правого сразу три кандидата?

— В мире есть много команд без левоногих центральных защитников, и они нормально играют. Стас Магкеев, например, шикарно справляется на позиции левого центрального.

Не факт, что наш новичок будет играть все матчи на одной позиции. Он должен быть готов сыграть на фланге, если с Наиром что-то случится или ему нужна будет конкуренция.

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Источник: Sport24

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07.06.2022 22:38
Комментарии3
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    Рейтинг: +23068

    JTherry 32 минуты назад

    "...а на правого (защитника) сразу три кандидата?"
    ...Коля Рассказов - лучший правый..!!!!) может и слева побегать наперегонки...

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  • ...
    Рейтинг: +16355

    paracetamol 1 час назад

    Левоногий - это что значит, одноногий?

    1
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    ...
    Рейтинг: +268

    Кирилл Михайлов > paracetamol 1 час назад

    скоро даже такие в цене будут

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