Федун: «Про 10-е место никто не вспомнит. В истории будет записано, что «Спартак» завоевал Кубок в 2022 году»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о важности победы команды в Кубке России.
– Победа в Кубке какую планку делает «Спартаку» для следующего сезона?
– Да никакую. Если вы помните легенду про Сизифа, он тащил камень в гору, когда он забирался на вершину – камень катился назад. Вот и все.
Когда матч закончился, в семь вечера? В семь вечера все сбросилось, планка обнулилась, начинается новый сезон.
И в этом новом сезоне никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по новой.
– То есть это никакое не обременение: надо защитить Кубок, надо выступить еще лучше?
– Нет-нет-нет. К сожалению, нет.
– Это привилегия?
– И не привилегия. Это титул, который навсегда останется с нами, который будет в музее.
В музее 2022-й год будет обозначен как год, когда команда завоевала Кубок. На всех вымпелах, во всей истории будет записано, что в 2022 году «Спартак» завоевал Кубок. Никто не вспомнит про десятое место.
- В финале турнира «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
- Команда взяла Кубок страны впервые с 2003 года.