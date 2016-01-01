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Федун: «Про 10-е место никто не вспомнит. В истории будет записано, что «Спартак» завоевал Кубок в 2022 году»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о важности победы команды в Кубке России.

– Победа в Кубке какую планку делает «Спартаку» для следующего сезона?

– Да никакую. Если вы помните легенду про Сизифа, он тащил камень в гору, когда он забирался на вершину – камень катился назад. Вот и все.

Когда матч закончился, в семь вечера? В семь вечера все сбросилось, планка обнулилась, начинается новый сезон.

И в этом новом сезоне никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по новой.

– То есть это никакое не обременение: надо защитить Кубок, надо выступить еще лучше?

– Нет-нет-нет. К сожалению, нет.

– Это привилегия?

– И не привилегия. Это титул, который навсегда останется с нами, который будет в музее.

В музее 2022-й год будет обозначен как год, когда команда завоевала Кубок. На всех вымпелах, во всей истории будет записано, что в 2022 году «Спартак» завоевал Кубок. Никто не вспомнит про десятое место.

  • В финале турнира «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Команда взяла Кубок страны впервые с 2003 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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