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Иванов заявил, что не подписывал контракт с «Рубином». Клуб уже объявил о переходе

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов опроверг информацию о переходе в «Рубин».

  • 31 мая казанский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «1+1».
  • Иванов провел 25 матей в минувшем сезоне, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

«Мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку.

Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни», – сказал Иванов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7566

    vladik12 31 минуту назад

    Теперь понятно, почему "Рубин" вылетел к чертовой матери. Все в клубе через жопу.

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