Иванов заявил, что не подписывал контракт с «Рубином». Клуб уже объявил о переходе

Теперь понятно, почему "Рубин" вылетел к чертовой матери. Все в клубе через жопу.
Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов опроверг информацию о переходе в «Рубин».
- 31 мая казанский клуб объявил о подписании контракта с игроком по схеме «1+1».
- Иванов провел 25 матей в минувшем сезоне, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
«Мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку.
Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни», – сказал Иванов.