«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются Бекао. «Удинезе» отпустит экс-защитника ЦСКА за 20 миллионов

Защитник «Эвертона» Родриго Бекао может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Calciomercato, 26-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Эвертон». Самому Бекао нравится вариант с переездом в Англию.
«Удинезе» готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.
- Бекао выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19 на правах аренды, сыграл 36 матчей.
- Не договорившись с московском клубом, он ушел в «Удинезе».
- В минувшем сезоне Бекао провел 36 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Источник: Calciomercato