«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются Бекао. «Удинезе» отпустит экс-защитника ЦСКА за 20 миллионов

Защитник «Эвертона» Родриго Бекао может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Calciomercato, 26-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Эвертон». Самому Бекао нравится вариант с переездом в Англию.

«Удинезе» готов отпустить защитника за 20 миллионов евро.